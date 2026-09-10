ماسكەۋدە نازاربايەۆتىڭ بۇرىنعى كۇيەۋ بالاسىنىڭ جەرلەنگەن ورنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدەگى تروەكۋروۆ زيراتىنان قىرعىزستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى اسقار اقايەۆتىڭ ۇلى، نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ بۇرىنعى كۇيەۋ بالاسى ايدار اقايەۆتىڭ جەرلەنگەن ورنى كورسەتىلدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
زيراتتا تۇسىرىلگەن ۆيدەونى تانىمال تۇلعالاردىڭ قابىرلەرى تۋرالى ماتەريالدار جاريالايتىن بلوگەر نايل ۆاليەۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا بولىسكەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ايدار اقايەۆتىڭ قابىرىنە قويىلعان بەسىك پىشىنىندەگى ەرەكشە ەسكەرتكىش بىردەن كوزگە تۇسەدى. جەرلەنگەن ورىن تروەكۋروۆ زيراتىنىڭ مۇسىلماندارعا ارنالعان بولىگىندە ورنالاسقان.
ايدار اقايەۆ 1998-جىلى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ كەنجە قىزى ءاليا نازاربايەۆاعا ۇيلەنگەن. ولاردىڭ نەكەسى شامامەن ءۇش جىلعا سوزىلىپ، 2001-جىلى اجىراسقان.
كەيىن ايدار اقايەۆ قىرعىزستاندىق تەلەجۇرگىزۋشى سايكال چوكۋبايەۆامەن وتباسىن قۇرعان.
ايدار اقايەۆ 2020-جىلى 5-اقپاندا ماسكەۋدە قايتىس بولدى. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا تاراعان مالىمەتتەرگە سايكەس، ونىڭ ولىمىنە جۇرەك تالماسى سەبەپ بولعان.