ماسكەۋدە گۋمانويد روبوتتار «ۇيلەندى»
استانا. قازاقپارات – ماسكەۋدە العاش رەت گۋمانويد روبوتتاردىڭ سيمۆوليكالىق نەكە قيۋ ءراسىمى ءوتتى. ەرەكشە شارا ا. س. پۋشكين اتىنداعى كىتاپحانادا ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي.
«جاس جۇبايلار» - كەڭسە قىزمەتكەرى ءارى بلوگەر روبەرت پەن بالەرينا ماتيلدا. بۇل ەكى روبوت بۇعان دەيىن سانكت-پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمىندا (پمەف-2026) كوپشىلىككە تانىستىرىلعان بولاتىن.
ءراسىم بارىسىندا روبەرت پەن ماتيلدا ءبىر-بىرىنە ادالدىق انتىن ايتىپ، بولاشاقتا «بارلىق الگوريتمدەردە سەنىمدى سەرىك بولۋعا» جانە «جاڭا جەتىستىكتەرگە شابىتتاندىرۋعا» ۋادە بەردى. كەيىن ولاردىڭ «ءۇي جانۋارى» سانالاتىن Dogmatik اتتى روبوت-ءيت نەكە بىلەزىكتەرىن الىپ شىعىپ، روبوتتار ولارمەن الماستى.
سالتاناتتى ءراسىمدى جۇرگىزۋشى جۇيەلەردىڭ تولىق ۇيلەسىمدىلىگى مەن ەكى تاراپتىڭ كەلىسىمىنە سۇيەنە وتىرىپ، روبەرت پەن ماتيلدانى «روبوت جۇبايلار» دەپ جاريالادى.
روبوتتاردى ازىرلەگەن IT- Imperial كومپانياسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اننا باگداسارياننىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءىس-شارالار گۋمانويد روبوتوتەحنيكاسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كورسەتۋگە جانە روبوتتاردىڭ ادامداردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىندە قانشالىقتى پايدالى بولا الاتىنىنا نازار اۋدارتۋعا باعىتتالعان.
ونىڭ سوزىنشە، وندىرىستىك پروتسەستەردىڭ اۆتوماتتاندىرىلۋى ادامدارعا مادەنيەتكە، شىعارماشىلىققا جانە ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا كوبىرەك ۋاقىت بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ال روبوتوتەحنيكا وسى ۇدەرىسكە ىقپال ەتەدى.