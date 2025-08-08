اسار-ۇمە قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جەتەكشىسى: سەنىمگە قاتتى سوققى بولدى
استانا. قازاقپارات - BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا قايىرىمدىلىق جاساۋ ماسەلەسى ءسوز بولدى. سۇحبات قوناقتارىنىڭ ءبىرى «اسار- ۇمە» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ جەتەكشىسى اسحات نۇرماشەۆ قايىرىمدىلىق قور قىزمەتىنىڭ قازىرگى ءحالىن ءسوز ەتتى.
- قازىر ءبىزدىڭ سالامىزعا وڭاي كەز ەمەس. جىل باسىنان بەرى ءبىز حالىقپەن بىرگە، جاناشىرلارمەن بىرگە 72 وتباسىعا باسپانا بەردىك، 12 وڭىردە 50 بالانى وقىتىپ جاتىرمىز. تۋرا وسى مەرزىمدە 2024 -جىلى ءبىز 150 وتباسىعا باسپانا بەرگەن ەدىك. ويتكەنى، اقشا، قاراجات ماسەلەسى ءول بىر، سەنىمگە قاتتى سوققى بولدى، - دەدى اسحات نۇرماشيەۆ اڭگىمە بارىسىندا.
ودان ءارى سپيكەرگە كومەككە راسىمەن مۇقتاج جاندى قالاي اجىراتاسىزدار دەگەن ساۋال قويىلدى.
- ەڭ ماڭىزدى جۇمىس وسى ساتتەن باستالادى، ويتكەنى، كوبىسى 4-5 ادام بىرىگىپ، تارگەتينگ، ستوريسقا سالىپ جىبەرەدى، سونىمەن جۇمىس بىتەدى دەپ ويلايدى. ەڭ باستىسى اجىراتۋ كەرەك لايىقتى وتباسى ما؟ الاياق ەمەس پە؟ ويتكەنى، ونداي جاعداي بولعان، مىسالى، كوپ ادام كورۋى مۇمكىن ساياجايدا تۇرىپ جاتىر دەپ، سوعان قاراپ جانى اشىپ، كومەك بەرە باستايدى. ءبىز وسى سالادا 5-6 جىل ءجۇرمىز، وتباسىنى تەرەڭ تەكسەرەمىز. ويتكەنى، كەيبىر وتباسىنى كورگەنبىز ادەيى، قاراجات جيناۋ ءۇشىن قۇلاعالى تۇرعان ۇيگە 1-2 ايعا كىرۋى مۇمكىن. ەندى جاقسى ومىردەن ەمەس، سوندا دا 2-3 اي بۇرىن ونداي جاعدايدا تۇرماعان، ادەيى وسىنداي ۇيلەردى جالعايدى، ەرىكتىلەردى، قورلاردى شاقىرا باستايدى. مەنىڭ جاعدايىم وسىنداي، 4-5 بالام بار دەيدى، ءبىز سونىڭ ءبارىن تەكسەرەمىز. قۇجاتتى عانا ەمەس، پوليتسيا ۋچاسكەسىنە بارامىز، كورشىلەر كوپ نارسەنى بىلەدى، سوسىن دۇكەننەن نە الادى، قارىزى بار ما، سول كەزدە كارتينا قالىپتاسادى. ءبىز بىرنەشە رەت ينفليۋەنسەرلەرمەن باسقا قالالارعا باردىق، ەرىكتىلەردىڭ ايتۋىنشا قاعازدا مىناداي مالىمەت، ءبىز كەلدىك جاعداي باسقاشا، - دەيدى ول.
