اسپانعا قۇشتار بويجەتكەن
استانا. قازاقپارات - شەتەلدەگى جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاق جاستارى از ەمەس. سولاردىڭ قاتارىندا اتىراۋلىق بويجەتكەن نۇراي بيسەنوۆا دا بار.
مۇنايلى شاھاردا وسكەن ول بالا كەزىنەن بەلسەندىگىلىمەن تانىلدى. مەكتەپتە وقي ءجۇرىپ، اعىلشىن ءتىلىن جەتىك مەڭگەرۋگە تالپىندى. سۋدا ءجۇزۋدى ۇناتتى. «جۇلدىز» بي ءانسامبلىنىڭ بەلدى مۇشەسى بولدى. مارافونعا بىرنەشە رەت قاتىستى. ەڭ باستى ارمانى - ۇشقىش بولۋ.
«بالا كەزىمنەن ەركىندىككە، بيىككە قۇشتار ەدىم. مەكتەپتىڭ 9-سىنىبىندا كاسىبي باعدار بەرۋ كۋرسىنا قاتىستىم. سول كەزدە بولاشاق ماماندىعىما قاتىستى ساۋالداما سۇراعىنا ۇشقىش بولاتىنىمدى كورسەتتىم. بۇل ءۇشىن شەتەلدەگى بەدەلدى جوعارى وقۋ ورنىندا ءبىلىم الۋدى كوزدەدىم»، دەيدى نۇراي بيسەنوۆا.
بۇل ماقساتىنا بىردەن قول جەتكىزۋ وڭاي بولمادى. الدىمەن چەحياعا ۆيزا الۋعا بىرنەشە رەت قادام جاسادى. سول ەلگە بارىپ، ەمتيحانعا دايىندالدى. تاۋداي تالپىنىسىنىڭ ناتيجەسىندە وسىنداعى تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ مەحانيكالىق ينجەنەريا فاكۋلتەتىنە وقۋعا ءتۇستى. بۇل - ورتالىق ەۋروپاداعى بايىرعى جوعارى وقۋ ورنى.
«قازىر «Professional Pilot» باعدارلاماسىمەن 2-كۋرستا وقىپ ءجۇرمىن. گرانتقا يە بولعانمىن. ءبىرىنشى كۋرستا ۇشۋ الدىنداعى دايىندىقتان وتتىك. تەوريانى وقىپ، ءبىر موتورلى ۇشاقپەن ۇشتىم. ەڭ ەستە قالارلىق وقيعا - تۋعان كۇنىمدە «Private Pilot License» ءۇشىن تەوريالىق ەمتيحاندى ءساتتى تاپسىرۋىم. ال جازدا «Single Engine Pilot» ليتسەنزياسىن الدىم. ۇشاق شتۋرۆالىنە وتىرۋ - ۇمىتىلمايتىن ءسات. كوك اسپانعا كوتەرىلىپ، اۋەدەن جەرگە قاراۋدىڭ اسەرىن سوزبەن جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس» ، دەيدى اسپانعا عاشىق ارۋ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كاسىبي ۇشقىش بولۋ ءۇشىن تاباندىلىق پەن باتىلدىق قاجەت. تەمىردەي ءتارتىپتى ساقتاعان ءجون.
«بي ۇيىرمەسى تارتىپكە بوي ۇيرەتۋىمە اسەر ەتتى. قازىر سونىڭ پايداسىن كورىپ ءجۇرمىن. ۇشقىش بولامىن دەگەنىمدە، اتا- انام بۇل تاڭداۋىما تاڭدانىسپەن قاراعان ەدى. ولار «ۇشقىش بولۋ - قىزداردىڭ كاسىبى ەمەس» دەدى. ءبىراق مەن تاڭداۋىمدى وزگەرتپەۋگە شەشىم قابىلدادىم» ، دەيدى ن. بيسەنوۆا.
اتىراۋ وبلىسى
جولداسبەك كوشەرباي ۇلى
egemen.kz