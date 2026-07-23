اسا قاتىگەزدىكتەن كوز جۇمعان نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى دەرەكتەر سوتتا ايتىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس بويىنشا الدىن الا تىڭداۋ ءوتتى. ايىپتالۋشى شەرحان ايماحان ءىستى القابيلەردىڭ قاتىسۋىمەن قاراۋدان باس تارتتى.
شەرحان ايماحانعا نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ، اڭدۋ جانە اسا قاتىگەزدىكپەن ادام ءولتىرۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
الدىن الا تىڭداۋ باستاپقىدا 21-شىلدەگە بەلگىلەنگەن بولاتىن. الايدا ايىپتالۋشىنىڭ سىرقاتىنا بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلدى.
بۇگىنگى سوت وتىرىسىنا ايماحان كۇزەتپەن جەتكىزىلدى. ونىڭ موينى تاڭىلعان بولاتىن. تىڭداۋعا نۇراي سەرىكبايدىڭ اكەسى قاتىستى. ءىس بويىنشا كۋاگەر بولىپ وتىرعان ونىڭ اعاسى ديماش جاۋاپ الۋ باستالعانعا دەيىن سوت زالىنان شىعارىلدى. ايىپتالۋشىنىڭ مۇددەسىن ءتورت ادۆوكات، ال جابىرلەنۋشى تاراپتى ەكى قورعاۋشى تانىستىرادى.
الدىن الا تىڭداۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءتوراعالىق ەتۋشى سۋديا سامميدين تەمىراليەۆ ءىستى باستى سوت تالقىلاۋىندا قاراۋدى بەلگىلەدى.
- ايىپتالۋشىعا ءىستى القابيلەردىڭ قاتىسۋىمەن قاراۋ قۇقىعى ءتۇسىندىرىلدى. ءول ىستى القابيلەرسىز قاراۋدى سۇرادى. سوت باستى سوت تالقىلاۋىن تاعايىنداۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن نەگىزدەردى انىقتاعان جوق. قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى وزگەرىسسىز قالدىرىلدى. سوت وتىرىسى 28-شىلدە كۇنى ساعات 10:00-گە بەلگىلەندى، - دەدى سۋديا.
سوت پروتسەسى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىنىڭ، جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ، ادۆوكاتتاردىڭ جانە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن اشىق تۇردە وتەدى.
الدىن الا تىڭداۋ كەزىندە پروكۋرور ماديار ءابىلقاسىموۆ ايىپتاۋ اكتىسىن جاريالادى. تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، شەرحان ايماحان مەن نۇراي سەرىكباي 2025 -جىلعى 3-شىلدەدە شىمكەنتتە تويدا تانىسقان. تانىستىقتان كەيىن ول بويجەتكەنگە گۇل سىيلاپ، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەر ارقىلى حات جازىسقان. كەيىن ولار ءبىراز ۋاقىت كەزدەسكەن.
تامىز ايىنىڭ سوڭىندا نۇراي الماتىعا وقۋعا كەتكەن. ول قۇربىلارىمەن بىرگە پاتەر جالداپ تۇرعان. ءبىر ايدان كەيىن ايماحان ونىمەن كەزدەسىپ، ۇيلەنۋگە ۇسىنىس جاساعان. الايدا قىز وعان دايىن ەمەس ەكەنىن ايتىپ، ۇسىنىستان باس تارتقان.
ايىپتاۋ ماتەريالدارى بويىنشا، 2025 -جىلعى قازان ايىندا كەشكە ايماحان نۇراي تۇرعان پاتەرگە كەلىپ، ونى تۇنگى الماتىدا سەرۋەندەۋگە شاقىرعان. جولدا كەلە جاتقاندا ول قىزدى كۇش قولدانۋ ارقىلى نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان. نۇراي قالادان شىعىپ كەتكەندەرىن ءتۇسىنىپ، قارسىلىق بىلدىرگەن كەزدە شەرحان ايماحان قارسىلىق كورسەتسە، جول اپاتىن ۇيىمداستىراتىنىن ايتىپ قورقىتقان.
كەلەسى كۇنى ول قىزدى شىمكەنتكە الىپ كەلگەن. الدىمەن ءوز ۇيىنە، كەيىن سايرام اۋدانىنداعى تۋىستارىنىڭ ۇيىنە اپارعان. ايىپتاۋ اكتىسىندە كورسەتىلگەندەي، سول كەشتە مۇندا «كەلىن ءتۇسىرۋ» ءراسىمى وتكەن. نۇرايدىڭ باسىنا ورامال جابىلىپ، ونى كەلىن بولمەسىنە كىرگىزگەن.
كەيىن قىزدىڭ اعالارى پوليتسيامەن بىرگە ايماحاننىڭ ۇيىنە بارعان. نۇراي ءوزىن الىپ كەتۋدى سۇراعان. وسىدان كەيىن ەكەۋى قاراتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا تۇسىنىكتەمە بەرۋ ءۇشىن جەتكىزىلگەن. تەكسەرۋدەن سوڭ قىز تۋىستارىمەن بىرگە بوساتىلعان. ايماحان ەندى مازالامايتىنىن ايتقان.
كەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتىنە قاتىستى نەمقۇرايلىلىق بابى بويىنشا جەكە قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن.
تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، وسى وقيعادان كەيىن دە ايماحاننىڭ قۋدالاۋى توقتاماعان. ول بىرنەشە رەت قىزدىڭ ۇيىنە بارعان، الماتىعا ساپارلاپ، ونىڭ جۇرگەن جەرىن كۋرستاستارىنان سۇراعان. نۇراي تەلەفون ءنومىرىن بىرنەشە رەت اۋىستىرعانىنا قاراماستان حابارلاسۋىن جالعاستىرعان. ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس، تەك 7-قازاندا ونىڭ ەركىنەن تىس بايلانىس ورناتۋ ماقساتىندا 76 رەت قوڭىراۋ شالعان.
2026 -جىلعى 11-قاڭتار كەشكى ساعات 18:30 شاماسىندا ايماحان نۇراي تۇرعان ءۇيدىڭ الدىنا كەلىپ، اۆتوتۇراقتا كۇتكەن. وزىمەن الا جۇرگەن پىشاعى بولعان. نۇراي دۇكەنگە شىققان كەزدە ول قىزدى سەرۋەندەۋگە شاقىرعان.
نۇراي باس تارتقان سوڭ ايماحان وعان شابۋىل جاساپ، پىشاقپەن جاراقات سالا باستاعان. نۇرايدىڭ ايقايىن ەستىگەن كۋاگەر سىرتقا شىققان. كۋاگەردى كورگەن ايماحان بىرنەشە مەترگە شەگىنگەنىمەن، كەيىن قايتا ورالىپ، جەردە جاتقان قىزعا سوققى جاساۋدى جالعاستىرعان.
ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس، نۇرايعا بارلىعى 35 پىشاق جاراقاتى سالىنعان. ونىڭ توعىزى مويىن، كەۋدە جانە قۇرساق قۋىسىنا وتكەن. قىز العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان. سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما قورىتىندىسىنا سايكەس، ولىمگە كوپ قان جوعالتۋدان بولعان گەمورراگيالىق شوك سەبەپ بولعان.
كەشەندى سوت-پسيحولوگيالىق-پسيحياتريالىق ساراپتاما شەرحان ايماحاندى ەسى دۇرىس دەپ تانىعان. ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ول قىلمىس جاساعان كەزدە ءوز ارەكەتىنىڭ سيپاتى مەن قوعامدىق قاۋىپتىلىگىن تۇسىنگەن، ولاردى باسقارا العان جانە اففەكت جاعدايىندا بولماعان. سونىمەن قاتار وندا وبسەسسيۆتى-كومپۋلسيۆتى بۇزىلىس بەلگىلەرى انىقتالعان، الايدا بۇل جاعداي ەسى دۇرىستىعىن جوققا شىعارمايدى جانە ءماجبۇرلى ەمدەۋدى قاجەت ەتپەيدى.
ايىپتاۋ اكتىسى جاريالانعاننان كەيىن ايىپتالۋشى تاعىلعان ايىپتى تۇسىنبەيتىنىن جانە مويىندامايتىنىن ايتتى. بۇل مالىمدەمەگە جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ادۆوكاتى ايانحان وماروۆ تۇسىنىكتەمە بەردى.
- القابيلەردەن باس تارتۋ - ايىپتالۋشىنىڭ زاڭدى قۇقىعى، ول وسى قۇقىعىن پايدالاندى. ال ايىپتى تۇسىنبەيتىنىن ايتۋىنا كەلسەك، مەنىڭشە، بۇل نە قورعانۋ تاكتيكاسى، نە جاعدايدى قولدان جاساۋ ارەكەتى. بۇعان دەيىن دە ول پسيحيكالىق جاعدايىن كورسەتۋگە تىرىسقان. سونىمەن قاتار قىلمىستىق ءىس ماتەريالدارىمەن تولىق تانىستىرىلعان، - دەدى ادۆوكات.
ونىڭ ايتۋىنشا، جابىرلەنۋشى تاراپ ايىپتاۋ اكتىسىندەگى كەيبىر تۇجىرىمدارمەن كەلىسپەيدى. ويتكەنى ولار نۇرايدىڭ ايىپتالۋشىمەن نەكەگە تۇرۋ ماقساتىندا قارىم-قاتىناس جاساعانداي اسەر قالدىرۋى مۇمكىن.
- بۇل ولاي بولعان جوق. ول ونىڭ نازار اۋدارۋ ارەكەتتەرىن قابىلدادى، سويلەستى. ءبىراق ونىڭ نيەتىن تۇسىنگەن كەزدە قارىم-قاتىناستى توقتاتتى. ەكى اي ىشىندە ونىمەن بايلانىسۋعا 140 تان استام ارەكەت جاسالعان. نۇراي تەلەفون ءنومىرىن بىرنەشە رەت اۋىستىرعانىمەن، ول ونى اڭدۋىن جالعاستىردى، - دەدى ادۆوكات.
ايانحان وماروۆتىڭ ايتۋىنشا، 28-شىلدەدە سوت ءىستى جابىرلەنۋشى تاراپتى جاۋاپ الۋدان باستايدى. العاش بولىپ سوتتا نۇراي سەرىكبايدىڭ اكەسى جاۋاپ بەرەدى. ودان كەيىن قىزدىڭ اعالارى، كۋرستاستارى، باسقا دا كۋالار، ماماندار مەن ساراپشىلار تىڭدالادى. زاتتاي دالەلدەر مەن بەينەجازبالار زەرتتەلگەن سوڭ، سوت ايىپتالۋشىدان جاۋاپ الۋعا كوشەدى.
ەسكە سالايىق، بيىل 11-قاڭتاردا شىمكەنتتە 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكباي قازا تاپتى. كەيىن كۇدىكتى قالادان شامامەن 10 شاقىرىم جەردە ۇستالىپ، تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ءىس قوعامدا رەزونانس تۋدىرعاننان كەيىن پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن شىمكەنت قالاسى پوليتسياسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ارەكەتىنە تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى.
سونداي-اق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىزدىڭ نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ تۋرالى ارىزىنان كەيىن ءتيىستى شارا قولدانباعان پوليتسەيلەرگە قاتىستى سالعىرتتىق فاكتىسى بويىنشا جەكە قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتى سوت- پسيحياتريالىق ساراپتامادان ءوتىپ، ەسى دۇرىس دەپ تانىلدى.