ناسا جەردىڭ شىنايى ءپىشىنىن كورسەتتى
استانا.قازاقپارات - NASA جەردىڭ گەويد دەپ اتالاتىن عىلىمي مودەلىنىڭ جاڭا ۆيزۋاليزاتسياسىن كورسەتتى. وندا پلانەتا ادەتتەگى شارعا ەمەس، بۇدىرلى پىشىنگە ۇقسايدى.
الايدا بۇل جەردىڭ ناقتى سىرتقى كەلبەتىن ەمەس، گراۆيتاتسيالىق ءورىسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىن بەينەلەيدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
مودەل مۇحيت بەتى تولقىن، اعىس جانە جەلدىڭ اسەرىنسىز، تەك جەردىڭ تارتىلىس كۇشى عانا ىقپال ەتەتىن جاعدايدا قانداي بولاتىنىن كورسەتەدى.
ۆيزۋاليزاتسياداعى توبەشىكتەر مەن ويپاتتار جەر قويناۋىنداعى زاتتاردىڭ بىركەلكى ورنالاسپاۋىنان پايدا بولادى. تىعىز تاۋ جىنىستارى نەمەسە ماگما شوعىرلانعان ايماقتاردا تارتىلىس كۇشى جوعارى بولعاندىقتان، ولار گراۆيتاتسيالىق «توبەلەردى» تۇزەدى. ال زات تىعىزدىعى تومەن وڭىرلەردە تارتىلىس كۇشى ءسال ءالسىز بولىپ، «ويپاڭدار» قالىپتاسادى.
بۇل ايىرماشىلىقتار شىن مانىندە وتە از بولعاندىقتان، NASA ولاردى 10 مىڭ ەسە ۇلكەيتىپ كورسەتكەن. ناقتى جاعدايدا بيىكتىك ايىرماسى نەبارى بىرنەشە ونداعان مەتردى عانا قۇرايدى جانە ونى جاي كوزبەن بايقاۋ مۇمكىن ەمەس.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، وسى مودەلدىڭ كومەگىمەن جەردىڭ گراۆيتاتسيالىق ورىسىندەگى ەڭ جوعارى نۇكتە يسلانديا ماڭىندا ورنالاسقانى انىقتالعان.
بايان سۇلەيمەن قىزى