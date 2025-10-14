11:07, 14 - قازان 2025 | GMT +5
اسا ءىرى كولەمدە جەمقورلىق جاساپ، جاسىرىنىپ جۇرگەن كۇدىكتى شەتەلدە ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - 11-قازاندا ۇ ق ك ق ر ءى ءى م ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىمەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ەلوردالىق القانىڭ بۇرىنعى ادۆوكاتىن شەتەلدەن استانا قالاسىنا جەتكىزدى.
كورسەتىلگەن ادام اسا ءىرى كولەمدەگى سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ، 2023 -جىلدان بەرى ءادىل سوتتان جاسىرىنىپ جۇرگەن.
ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىندا قاماۋدا.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەيىك، ق ر ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتى تامىز ايىندا اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسى تۋرالى جاريالادى.
ەلىمىزدە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جاڭا ستاندارت بەكىتىلدى.