    11:07, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    اسا ءىرى كولەمدە جەمقورلىق جاساپ، جاسىرىنىپ جۇرگەن كۇدىكتى شەتەلدە ۇستالدى

    استانا. قازاقپارات - 11-قازاندا ۇ ق ك ق ر ءى ءى م ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىمەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن ەلوردالىق القانىڭ بۇرىنعى ادۆوكاتىن شەتەلدەن استانا قالاسىنا جەتكىزدى.

    فوتو: ۇ ق ك

    كورسەتىلگەن ادام اسا ءىرى كولەمدەگى سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىق جاسادى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ، 2023 -جىلدان بەرى ءادىل سوتتان جاسىرىنىپ جۇرگەن.

    ۇ ق ك باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىندا قاماۋدا.

    قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەيىك، ق ر ۇ ق ك سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتى تامىز ايىندا اتقارىلعان جۇمىس ناتيجەسى تۋرالى جاريالادى.

    ەلىمىزدە سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى جاڭا ستاندارت بەكىتىلدى.

     

