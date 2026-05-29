ناسا ايدى يگەرۋ جوسپارىن جاريالادى
NASA ايدى يگەرۋدىڭ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلاتىن جوسپارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى.
امەريكالىق عارىش اگەنتتىگى الدىمەن جەر سەرىگىنە ونىڭ بەتىن زەرتتەۋ، سونداي-اق جابدىقتاردى جەتكىزۋ ءۇشىن روبوتتاندىرىلعان مودۋلدەر، دروندار جانە كولىك پلاتفورمالارىن جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەكىنشى كەزەڭدە ماماندار جۇك، سونىڭ ىشىندە ايكولىك جەتكىزىپ، ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى، ونىڭ ىشىندە كۇن قوندىرعىلارى مەن يادرولىق رەاكتورلاردى ورنالاستىرۋدى كوزدەيدى.
ال 2030-جىلدارعا جوسپارلانعان ءۇشىنشى كەزەڭدە استروناۆتاردىڭ ارنايى تۇرعىن مودۋلدەردە ۇزاق ۋاقىت بولۋى، ەكيپاجداردىڭ تۇراقتى اۋىسۋى جانە اي بەتىندە ۇزدىكسىز جۇمىس جۇرگىزۋ قاراستىرىلعان.
دينارا جاقسىباي قىزى
Egemen.kz