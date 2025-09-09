اسا اۋىر سالماقتاعى ايبەك ورالباي الەم چەمپيوناتىن ءساتتى باستادى
استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ايبەك ورالباي ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىن ءساتتى باستادى.
جەرلەسىمىز 90 كەلىدەن جوعارى سالماقتىڭ 1/8 فينالىندا تۇركيالىق مۋساحيت يلياسپەن ءوزارا مىقتىنى انىقتادى.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ايبەك ورالباي العاشقى راۋندتان-اق باسىمدىق تانىتتى. ناتيجەسىندە وتانداسىمىز 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى سابىرجان اققالىقوۆ بوكستان ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىنداعى العاشقى جەكپە- جەگىندە قارسىلاسىنا ەسە جىبەردى.
