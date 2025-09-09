ق ز
    09:40, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    اسا اۋىر سالماقتاعى ايبەك ورالباي الەم چەمپيوناتىن ءساتتى باستادى

    استانا. KAZINFORM - بوكستان قازاقستان ەرلەر قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ايبەك ورالباي ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىن ءساتتى باستادى.

    Айбек Оралбай
    فوتو: سالي سابيروۆ/قازاقستان ۇ و ك

    جەرلەسىمىز 90 كەلىدەن جوعارى سالماقتىڭ 1/8 فينالىندا تۇركيالىق مۋساحيت يلياسپەن ءوزارا مىقتىنى انىقتادى.

    ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، ايبەك ورالباي العاشقى راۋندتان-اق باسىمدىق تانىتتى. ناتيجەسىندە وتانداسىمىز 5:0 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، شيرەك فينالعا جولداما الدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسىنىڭ وكىلى سابىرجان اققالىقوۆ بوكستان ليۆەرپۋلدە ( ۇلى بريتانيا) ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىنداعى العاشقى جەكپە- جەگىندە قارسىلاسىنا ەسە جىبەردى.

    بەيبارىس جەكسەن بوكستان الەم چەمپيوناتىندا ءۇندىستاندىق قارسىلاسىن جەڭدى.

    ايدا ابىكەيەۆا 1/4 فينالعا ءوتتى.

    ساعىندىق توعامباي بوكستان الەم چەمپيوناتىندا شيرەك فينالعا شىقتى.

    تورەحان سابىرحان بوكستان الەم چەمپيوناتىندا ەكىنشى جەڭىسىنە جەتتى.

    گۇلسايا ەرجان بوكستان الەم چەمپيوناتىندا ¼ فينالعا ءوتتى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
