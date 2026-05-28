اس ۇيدە ماي نەمەسە مايلى تاعام تۇتانىپ كەتسە نە ىستەۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - اس ۇيدەگى ءورت - وتە ءجيى كەزدەسەتىن جاعداي. بىرنەشە سەكۋندتىق ابىرجۋ دەنساۋلىققا دا، ۇيگە دە ۇلكەن زيان كەلتىرۋى مۇمكىن.
ت ج م مىنا جايتتاردى ەستە ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
- سۋ قۇيماڭىز! ماي مەن سۋ بىرىكپەيدى - جالىن ودان ءارى كۇشەيەدى.
- جانىپ جاتقان تابانى سىرتقا شىعارماڭىز: كۇيىپ قالۋىڭىز جانە وتتىڭ تارالۋى مۇمكىن.
دۇرىس ارەكەت
- پليتانى ءسوندىرىڭىز. قىزۋدى توقتاتىڭىز؛
- تابانى قاقپاقپەن نەمەسە تاباقپەن جابىڭىز. وت وتتەگىسىز وشەدى؛
- سۋلى، ءبىراق جاقسىلاپ سىعىلعان سۇلگىنى قولدانىڭىز. ونىمەن جالىندى ابايلاپ جابىڭىز؛
ەگەر مايلى ورتكە ارنالعان F كلاستى ءورت سوندىرگىش بار بولسا، قولدانىڭىز؛
ءورت كۇشەيسە، دەرەۋ ەۆاكۋاتسيا جاساپ، 101 نەمەسە 112 نومىرىنە قوڭىراۋ شالىڭىز.
پايدالى كەڭەس
اس ۇيدە مىندەتتى تۇردە ءورت سوندىرگىش نەمەسە ورتكە قارسى جامىلعى ۇستاڭىز. بۇل ءومىردى قۇتقارۋى مۇمكىن. ءوزىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى قورعاڭىز.