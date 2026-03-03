ق ز
    22:56, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اسۋ المابايەۆتىڭ UFC رەيتينگىندەگى ورنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - مەكسيكانىڭ مەحيكو قالاسىندا وتكەن UFC Fight Night 269 تۋرنيرىنەن كەيىن جەڭىل سالماقتاعى UFC رەيتينگى جاڭارتىلدى.

    جەڭىل سالماقتا ونەر كورسەتەتىن قازاقستاندىق فايتەر اسۋ المابايەۆ رەيتينگىدە 9-ورىنعا تومەندەدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، ونىڭ اتالمىش تۋرنيردە برەندون مورەنوعا قارسى جەكپە-جەگى وتانداسىمىزدىڭ جاتتىعۋ كەزىندە العان جاراقاتىنا بايلانىستى وتكەن جوق.

    وكىنىشكە قاراي، بۇل جاعداي ونىڭ رەيتينگىدەگى پوزيتسياسىنا كەرى اسەر ەتتى.

    بۇعان دەيىن اسۋ المابايەۆتىڭ ەكس-چەمپيون مورەنومەن مەكسيكادا كۇش سىناساتىنىن حابارلاعانبىز.

    ايتا كەتۋ كەرەك، 2025-جىلدىڭ قاراشاسىندا المابايەۆ قاتاردا وتكەن كەزەكتى جەكپە-جەگىندە، ياعني UFC Fight Night تۋرنيرىندە امەريكالىق الەكس پەرەستى مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭگەن بولاتىن.

