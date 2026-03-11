اسۋ المابايەۆ UFC رەيتينگىندە ەكى ساتىعا جوعارلادى
استانا. KAZINFORM - ابسوليۋت توبەلەس چەمپيوناتى (Ultimate Fighting Championship/UFC) لاس-ۆەگاس قالاسىندا (نيەۆادا، ا ق ش) وتكەن UFC 326 تۋرنيرىنەن كەيىن بارلىق سالماقتاعى جاڭارتىلعان رەيتينگىنى جاريالادى.
ەڭ جەڭىل سالماقتا شارشى الاڭعا شىعىپ جۇرگەن قازاقستاندىق اسۋ المابايەۆ (23-3-0) جاڭارتىلعان رەيتينگىندە ەكى ساتىعا جوعارلاپ، 7-ورىننان كورىندى.
بۇل سالماقتا الەم چەمپيونى بەلدىگى امەريكالىق دجوشۋا ۆاننىڭ (16-2-0) قولىندا. ال المابايەۆتى جەڭگەن پورتۋگاليالىق فايتەر مانەل كاپە (22-7-0) ەكىنشى ورىنعا جايعاستى. جاپونيالىق تاتسۋرو تايرا ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستاندىق فايتەر 1-ناۋرىز كۇنى مەكسيكاداعى UFC Fight Night 269 تۋرنيرىندە الەمنىڭ ەكس-چەمپيونى برەندون مورەنومەن (23-10-2) ايقاسۋى كەرەك بولعان ەدى.
الايدا اسۋ المابايەۆ جاراقاتىنا بايلانىستى جەكپە-جەكتەن باس تارتسا، برەندون مورەنو انگليالىق لونەر كاۆانادان (10-1-0) جەڭىلىس تاپتى. سول سەبەپتى قازاقستاندىق سپورتشى وسىعان دەيىن رەيتينگىدە 9-ورىنعا ءتۇسىپ قالعان بولاتىن.