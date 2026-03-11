ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اسۋ المابايەۆ UFC رەيتينگىندە ەكى ساتىعا جوعارلادى

    استانا. KAZINFORM - ابسوليۋت توبەلەس چەمپيوناتى (Ultimate Fighting Championship/UFC) لاس-ۆەگاس قالاسىندا (نيەۆادا، ا ق ش) وتكەن UFC 326 تۋرنيرىنەن كەيىن بارلىق سالماقتاعى جاڭارتىلعان رەيتينگىنى جاريالادى.

    Асу Алмабаев
    Фото: Sports.kz

    ەڭ جەڭىل سالماقتا شارشى الاڭعا شىعىپ جۇرگەن قازاقستاندىق اسۋ المابايەۆ (23-3-0) جاڭارتىلعان رەيتينگىندە ەكى ساتىعا جوعارلاپ، 7-ورىننان كورىندى.

    بۇل سالماقتا الەم چەمپيونى بەلدىگى امەريكالىق دجوشۋا ۆاننىڭ (16-2-0) قولىندا. ال المابايەۆتى جەڭگەن پورتۋگاليالىق فايتەر مانەل كاپە (22-7-0) ەكىنشى ورىنعا جايعاستى. جاپونيالىق تاتسۋرو تايرا ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.

    ايتا كەتەرلىگى، قازاقستاندىق فايتەر 1-ناۋرىز كۇنى مەكسيكاداعى UFC Fight Night 269 تۋرنيرىندە الەمنىڭ ەكس-چەمپيونى برەندون مورەنومەن (23-10-2) ايقاسۋى كەرەك بولعان ەدى.

    الايدا اسۋ المابايەۆ جاراقاتىنا بايلانىستى جەكپە-جەكتەن باس تارتسا، برەندون مورەنو انگليالىق لونەر كاۆانادان (10-1-0) جەڭىلىس تاپتى. سول سەبەپتى قازاقستاندىق سپورتشى وسىعان دەيىن رەيتينگىدە 9-ورىنعا ءتۇسىپ قالعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار