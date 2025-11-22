اسۋ المابايەۆ قاتاردا وتكەن UFC تۋرنيرىندە جەڭىسكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق اسۋ المابايەۆ (22-3) قاتار استاناسى دوحا قالاسىندا وتكەن ارالاس جەكپە- جەكتەن UFC Fight Night 265 تۋرنيرىندە ا ق ش سپورتشىسى الەكس پەرەسپەن (25-9). شەبەرلىك بايقاستى.
جەڭىل سالماقتاعى بۇل جەكپە-جەك ءۇش راۋندقا ەسەپتەلگەن ەدى. قازاقستاندىق فايتەر ءۇشىنشى راۋندتا قارسىلاسىن تۇنشىقتىرۋ ادىسىمەن جەڭدى.
وسىلايشا اسۋ المابايەۆ مما بويىنشا كاسىبي مانسابىندا 23 مارتە جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. ال الەكس پەرەس ونىنشى رەت قارسىلاستارىنا ەسە جىبەردى.
ايتا كەتسەك، كەيىنگى جەكپە- جەگىندە وتانداسىمىز حوسە وچوانى سەنىمدى تۇردە جەڭگەن ەدى. ال ونىڭ الداعى قارسىلاسى الەكس پەرەس بۇعان دەيىنگى ايقاسىندا جاپونيالىق تاتسۋرو تايراعا تەحنيكالىق نوكاۋتپەن ەسە جىبەرگەن بولاتىن.
وتانداسىمىز UFC تۋرنيرىندەگى كەزەكتى ايقاسىن وتكىزۋ ءۇشىن قاراشا ايىنىڭ باسىندا قاتارعا كەلگەن ەدى.
اسۋ المابايەۆ 1994 -جىلى جامبىل وبلىسى سارىسۋ اۋدانى جاڭاتالاپ اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ارالاس جەكپە- جەك جاۋىنگەرى UFC دەمەۋشىلىگىمەن اسا جەڭىل سالماق دارەجەسىندە ويىن كورسەتەدى.