ارزان تۋردىڭ ارتىندا نە تۇر: الاياقتارعا جەم بولماۋدىڭ جولدارى
استانا. KAZINFORM - اقتوبەدە تۋريستىك اگەنتتىككە الدانىپ قالعانداردىڭ سانى 70 تەن استى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، ادامدار شەتەلگە دەمالۋعا جولداما ساتىپ الۋ ءۇشىن اقشا تولەگەنىمەن، ۋادە ەتىلگەن قىزمەتتى الا الماعان.
سالدارىنان تۋريستەر ءارى ساپارىنان، ءارى قارجىسىنان ايىرىلعان. الدىن الا ەسەپ بويىنشا كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى 32 ميلليون تەڭگەدەن اسادى. تۋريستىك اگەنتتىكتى قالاي تاڭداعان دۇرىس؟
مۇنداي جاعدايلار جاز مەزگىلى باستالعان سايىن جيىلەي تۇسەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، دەمالىستى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا اسىققان ادامدار ارزان ۇسىنىستارعا سەنىپ، قاۋىپسىزدىك شارالارىن ەسكەرە بەرمەيدى.
تۋر ساتىپ الاردا ەڭ الدىمەن نەنى تەكسەرۋ كەرەك؟
تۋريزم سالاسى ماماندارى ەڭ الدىمەن كومپانيانىڭ زاڭدى تىركەلگەنىن تەكسەرۋگە كەڭەس بەرەدى. اگەنتتىكتىڭ كەڭسەسى، رەسمي سايتى، بايلانىس نومىرلەرى مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالارى بولۋى ءتيىس.
سونىمەن بىرگە كومپانيامەن مىندەتتى تۇردە جازباشا كەلىسىمشارت جاسالۋى قاجەت. قۇجاتتا ساپار باعىتى، قوناق ءۇي اتاۋى، ۇشۋ كۇنى، تولەم كولەمى جانە تاراپتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگى ناقتى كورسەتىلۋى كەرەك.
تىم ارزان باعا كۇمان تۋدىرۋى ءتيىس
نارىقتاعى ورتاشا باعادان الدەقايدا تومەن ۇسىنىستار تاۋەكەل بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. اسىرەسە تانىمال باعىتتارعا ارنالعان تۋرلاردىڭ باعاسى بىرنەشە ەسە ارزان بولسا، ونىڭ سەبەبىن انىقتاپ العان ءجون.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، الاياقتار كوبىنە «سوڭعى ورىن قالدى»، «تەك بۇگىنگى جەڭىلدىك» سەكىلدى پسيحولوگيالىق قىسىم ادىستەرىن قولدانادى. مۇنداي جاعدايدا اسىعىس شەشىم قابىلداماعان دۇرىس.
تولەم جاساعاندا قانداي قاتەلىك جىبەرمەۋ كەرەك؟
قارجىنى جەكە ادامنىڭ كارتاسىنا اۋدارۋ قاۋىپ تۋدىرادى. تولەم زاڭدى تۇلعانىڭ ەسەپشوتىنا جۇرگىزىلگەنى ءجون. سونداي-اق بارلىق تۇبىرتەك پەن تولەم قۇجاتتارىن ساقتاپ قويۋ قاجەت.
ەگەر كومپانيا تەك قولما-قول اقشا قابىلداپ، قۇجات بەرۋدەن باس تارتسا، بۇل دا كۇماندانۋعا نەگىز بولادى.
الەۋمەتتىك جەلىدەگى جاعىمدى پىكىرلەردىڭ ءبارى شىنايى بولا بەرمەيدى. سوندىقتان كومپانيا تۋرالى بىرنەشە دەرەككوزدەن اقپارات قاراعان دۇرىس. بۇرىنعى كليەنتتەردىڭ تاجىريبەسىن وقىپ، اگەنتتىكتىڭ قانشا جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقانىن انىقتاعان ءجون.
تۋريستەردىڭ قۇقىعى قالاي قورعالادى؟
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس، تۋريستىك كومپانيا كەلىسىمشارتتا كورسەتىلگەن مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋعا ءتيىس. ەگەر قىزمەت كورسەتىلمەسە نەمەسە ساپار ۇيىمداستىرىلماسا، تۇتىنۋشى شىعىندى وتەۋدى تالاپ ەتە الادى. مۇنداي جاعدايدا پوليتسياعا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ورگاندارىنا نەمەسە سوتقا جۇگىنۋگە بولادى.
اقتوبەدەگى جاعداي تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلەنى كورسەتتى: شەتەلگە دەمالىس جوسپارلاعاندا تەك باعاسىنا ەمەس، كومپانيانىڭ سەنىمدىلىگىنە دە نازار اۋدارۋ قاجەت. بىرنەشە مينۋتتىق تەكسەرۋ مىڭداعان، ءتىپتى ميلليونداعان تەڭگە شىعىننان ساقتاپ قالۋى مۇمكىن.