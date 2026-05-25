ارزان پاتەر الىپ بەرەمىز: قوسشىدا قوس زەينەتكەردى الداعان ايەلدەرگە ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا استانادان ارزان باعاعا پاتەر الىپ بەرەمىز دەپ ۋادە ەتكەن كۇدىكتىلەرگە قاتىستى تەرگەۋ باستالدى. الاياقتىق ارەكەتتەن ەكى زەينەتكەر زارداپ شەككەن، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قوسشى قالاسىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە ەكى جەرگىلىكتى تۇرعىن ارىزدانعان. ولاردىڭ ايتۋىنشا، سىرتتاي عانا تانيتىن ايەلدەر استانادان تومەن باعامەن ءۇش بولمەلى پاتەر الىپ بەرەمىز دەپ سەندىرگەن.
- كۇدىكتىلەر جاپا شەگۋشىلەرگە پاتەرلەرگە تىيىم سالىنعانىن، سول سەبەپتى ءبىر جىلدان كەيىن عانا راسىمدەلەتىنىن ايتقان. سونىمەن قاتار اقشانى تەك قولما-قول بەرۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتكەن، - دەپ حابارلادى پوليتسيا وكىلدەرى.
بۇدان بولەك، كۇدىكتىلەر پاتەر ماسەلەسى بويىنشا تەلەفونمەن حابارلاسپاۋعا جانە حات جازباۋعا كەڭەس بەرگەن. ولار مۇنى «تەلەفوندار مەن جازبالار تەكسەرىلەدى» دەپ ءتۇسىندىرىپ، بارلىق ماسەلەنى تەك جەكە كەزدەسۋدە تالقىلاۋدى تالاپ ەتكەن.
الايدا ارادا ەكى جىل وتسە دە، زەينەتكەرلەر ۋادە ەتىلگەن باسپانالارىن الا الماعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا «الاياقتىق» بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر. جەدەل ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا ىسكە قاتىسى بولۋى مۇمكىن استانا قالاسىنىڭ ەكى تۇرعىنى انىقتالدى، - دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
پوليتسيا قىزمەتى ازاماتتاردى كۇماندى ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە شاقىردى. اسىرەسە نارىقتاعى باعادان الدەقايدا ارزان جىلجىمايتىن مۇلىك ۇسىنىلسا، ونىڭ زاڭدى قۇجاتتارىن مۇقيات تەكسەرۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى. سونداي-اق مامىلەلەردى تەك رەسمي تۇردە راسىمدەۋ كەرەكتىگى ايتىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇرعىن ءۇي نارىعىنىڭ جاي-كۇيى جانە پاتەر باعاسى جايىندا جازعانبىز.