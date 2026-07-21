مادريدتە فۋتبولدان الەم چەمپيوندارىن ميلليوننان استام جانكۇيەر قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا قۇراماسىنىڭ فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنداعى تاريحي جەڭىسىن مادريدتە ميلليوننان استام جانكۇيەر بىرگە اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Euronews.
يسپانيا قۇراماسىنىڭ ويىنشىلارى كورولدىك ساراسۋەلا سارايى مەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ مونكلوا رەزيدەنتسياسىنداعى رەسمي قابىلداۋلاردان كەيىن اشىق اۆتوبۋسپەن مادريد كوشەلەرى ارقىلى سيبەلەس الاڭىنا بەت الدى. جول بويىنا جينالعان جانكۇيەرلەر چەمپيونداردى قوشەمەتتەپ، «يسپانيا! يسپانيا!» دەپ ۇرانداتتى.
يسپانيا ۇكىمەتىنىڭ وكىلدىگى مالىمەتىنشە، چەمپيونداردى قارسى الۋعا اۆتوبۋستىڭ ءجۇرۋ باعىتى بويىنا 1 ميلليوننان استام ادام جينالعان.
نەگىزگى مەرەكەلىك ءىس-شارالار سيبەلەس الاڭىندا ءوتتى. الەم چەمپيوندارى اشىق اۆتوبۋستان جانكۇيەرلەرگە قول بۇلعاپ، جەڭىپ العان كۋبوكتى جوعارى كوتەرىپ، جەڭىستى حالىقپەن بىرگە اتاپ ءوتتى.
دۇيسەنبى كۇنى ۇلتتىق قۇرامانى ساراسۋەلا سارايىندا يسپانيا كورولى فيليپپ VI، پاتشايىم لەتيتسيا، تاق مۇراگەرى حانشايىم لەونور مەن ينفانتا سوفيا قابىلدادى. كەيىن كوماندا پرەمەر-مينيستر پەدرو سانچەسپەن مونكلوا رەزيدەنتسياسىندا كەزدەستى.
- بۇل - ناعىز تاريحي جەڭىس. سىزدەر يسپانيانى الەم فۋتبولىنىڭ شىڭىنا قايتا شىعاردىڭىزدار، - دەدى كورول فيليپپ VI ۇلتتىق قۇرامامەن كەزدەسۋدە.
ال پرەمەر-مينيستر پەدرو سانچەس فۋتبولشىلار مەن باپكەرلەر شتابىنا العىس ايتىپ، كوماندانى 2030 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا دا چەمپيوندىق اتاقتى قورعاۋعا شاقىردى.
يسپانيا قۇراماسى الەم چەمپيونى كۋبوگىن وتانىنا 2010 -جىلى وڭتۇستىك افريكادا قول جەتكىزگەن تاريحي جەڭىستەن كەيىن 16 جىلدان سوڭ قايتا الىپ كەلدى.
سونىمەن قاتار حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسى (ف ي ف ا) الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنان كەيىن بولعان جانجالعا بايلانىستى ارگەنتينا قۇراماسىنا قاتىستى تارتىپتىك ءىس قوزعادى.
ف ي ف ا مالىمەتىنشە، فينالدىق ويىن اياقتالعاننان كەيىن ارگەنتينالىق جارتىلاي قورعاۋشى لەاندرو پارەدەس يسپانيا قورعاۋشىسى ەريك گارسياعا سوققى جاساپ، جارتىلاي قورعاۋشى گاۆيدى يتەرگەن. سونداي-اق ناۋەل مولينا يسپانيالىق رودريگە شابۋىل جاساۋعا ارەكەتتەنسە، ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر شتابىنىڭ مۇشەسى روبەرتو ايالا دانيەل ولمومەن قاقتىعىسقا تۇسكەن.
- وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى زەرتتەلەدى. تارتىپتىك كوميتەت ەسەپ دايىن بولعاننان كەيىن قوسىمشا اقپارات بەرەدى، - دەلىنگەن ف ي ف ا حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى ا ق ش-تىڭ نيۋ-دجەرسي شتاتىندا ءوتىپ، يسپانيا قۇراماسى ارگەنتينانى قوسىمشا ۋاقىتتا 1:0 ەسەبىمەن جەڭىپ، ءوز تاريحىنداعى ەكىنشى الەم چەمپيوندىعىن جەڭىپ الدى.