ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىمەن بايلانىسى بار كومپانيادان 1,3 ميلليارد تەڭگەلىك اكتيۆ مەملەكەتكە قايتارىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىمەن بايلانىستى كومپانيانىڭ زاڭسىز يەلىگىنەن «قازاق ەنتسيكلوپەدياسى» ج ش س-ءنىڭ 100 پايىزدىق ۇلەسىن مەملەكەت مەنشىگىنە قايتاردى.
پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتىنشە، 2015-جىلى سەرىكتەستىكتىڭ قۇرامىنداعى جىلجىمايتىن مۇلىك اكتيۆتەرى زاڭسىز جەكەشەلەندىرىلىپ، جەكە زاڭدى تۇلعانىڭ يەلىگىنە وتكەن.
اتاپ ايتقاندا، اۋەزوۆ اۋدانىندا ورنالاسقان، اۋدانى 2108,3 شارشى مەتر جەر ۋچاسكەسى بار عيمارات جەكە كومپانيانىڭ مەنشىگىنە زاڭسىز راسىمدەلگەن.
- مەملەكەتتىڭ مۇلىكتىك مۇددەلەرىن قورعاۋ ماقساتىندا الماتى قالاسى اۋەزوۆ اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى جەكەشەلەندىرۋ شارتىن جانە ودان كەيىنگى مامىلەلەردى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى سوتقا تالاپ ارىزبەن جۇگىندى،- دەپ حابارلادى الماتى قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى.
ءىس سوت ساتىلارىندا قارالىپ، ناتيجەسىندە پروكۋراتۋرانىڭ ۇستانىمى قولداۋ تاپتى.
- كاسساتسيالىق سوتتىڭ قاۋلىسىمەن پروكۋراتۋرانىڭ تالاپ ارىزى تولىق كولەمدە قاناعاتتاندىرىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە قۇنى 1,3 ميلليارد تەڭگە بولاتىن اكتيۆ مەملەكەتكە قايتارىلۋعا جاتادى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنە سايكەس، سوت شەشىمى «قازاق ەنتسيكلوپەدياسى» ج ش س- ءنىڭ مەملەكەتكە تيەسىلى ۇلەسىن زاڭسىز يەلىكتەن شىعارۋ فاكتىلەرىن جويۋعا جانە مەملەكەتتىڭ مۇلىكتىك قۇقىقتارىن قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەسكە سالايىق، بۇرىنعى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى، ۇلتتىق مۋزەي ديرەكتورى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى 2022-جىلى مامىردا قاماۋعا الىندى.
انتيكور مۋزەي باسشىسىنا «التىن ادامنىڭ الەم مۋزەيلەرىنە شەرۋى» حالىقارالىق كورمەسىن وتكىزۋ بارىسىندا قارجى جىمقىردى دەگەن ايىپ تاقتى.
بىلتىر اقپاندا ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى 11 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
دەگەنمەن ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى سوتتا كىناسىن مويىندامادى.
وتكەن جىلى تامىزدا اپەللياتسيالىق سوت ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىنا قاتىستى ۇكىمدى قايتا قارادى.
ايتا كەتسەك، ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلىنا تيەسىلى سپورت مەكتەبى مەملەكەتكە قايتارىلدى.