ۇزاق ءومىر سۇرۋگە كومەكتەسەتىن جەتى ادەت
استانا. KAZINFORM - رەگەنەراتيۆتى مەديتسينا سالاسىنىڭ ماماندارى كامال ۋەگل مەن دجوزەف پۋريتا ۇزاق ءارى ساپالى ءومىر سۇرۋگە كومەكتەسەتىن جەتى ادەتتى اتادى. بۇل تۋرالى Very Well Health باسىلىمى حابارلايدى.
دارىگەرلەردىڭ سوزىنشە، ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ باستى نەگىزى - تۇراقتى قوزعالىس. كامال ۋەگل دەنە بەلسەندىلىگىنە كەيىنگە قالدىرۋعا نەمەسە ۇمىتۋعا بولمايتىن ءدارى سەكىلدى قاراۋعا كەڭەس بەردى.
سونىمەن قاتار ماماندار اقىل-ويدى دامىتۋ دا ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
«مي - بۇلشىقەت سەكىلدى. ونىڭ دا دۇرىس جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن تۇراقتى تۇردە جاتتىعۋ قاجەت»، - دەدى دجوزەف پۋريتا.
ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى شارتى - جەتكىلىكتى دەمالىس. دارىگەرلەر كۇن ءتارتىبىن ساقتاپ، كۇيزەلىستەن كەيىن اعزانىڭ قالپىنا كەلۋىنە ۋاقىت ءبولۋدى ۇسىندى.
«زەرتتەۋلەر تاماقتانۋ داعدىلارى ادامنىڭ قالاي قارتاياتىنىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن كورسەتەدى. جەمىس-جيدەككە، كوكونىستەرگە، بۇرشاق تۇقىمداستارعا، تۇتاس ءداندى داقىلدارعا جانە پايدالى مايلارعا باي تاماقتانۋ دەنساۋلىقتىڭ جاقسى بولۋىمەن بايلانىستى»، - دەدى كامال ۋەگل.
سونىمەن ۇاتار ماماندار ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا ءومىر سالتىنان بولەك، ونىڭ ارالاساتىن ورتاسى، الەۋمەتتىك بەلسەندىلىگى مەن قىزىعۋشىلىقتارى دا اسەر ەتەتىنىن ايتتى. دجوزەف پۋريتا زەينەتكە شىققاننان كەيىن ادامدارعا ءوز- وزىنە تۇيىقتالماي، جاقىندارىمەن جانە دوستارىمەن قارىم- قاتىناستى ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
ونىڭ پىكىرىنشە، ۇزاق ءومىر ءسۇرۋدىڭ ەڭ ماڭىزدى قاعيدالارىنىڭ ءبىرى - تۇراقتى پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ. بۇل اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا نەمەسە ولاردى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دارىگەر ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن بىرنەشە جەمىستى از تۇتىنۋعا كەڭەس بەرگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.