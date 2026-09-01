دارىگەرلەرگە جۇمىس كەزىندە جاسالعان شابۋىل ءۇشىن وتەماقى تولەۋ ۇسىنىلدى
استانا. قازاقپارات - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى جۇمىس كەزىندە زورلىق-زومبىلىقتان زارداپ شەككەن دارىگەرلەرگە تولەم جاساۋدى كوزدەيتىن بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى.
ءتيىستى قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
جوبادا مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ ومىرىنە نەمەسە دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرىلگەننەن كەيىن ساقتاندىرۋ تولەمىن الا الاتىن جاعدايلار جەكە كورسەتىلگەن. ونىڭ جۇمىس بارىسىندا باسقا ادامنىڭ زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىنەن زارداپ شەككەن كەزى تۋرالى ءسوز بولىپ وتىر.
«جوبانىڭ ماقساتى - ناۋقاستاردى، مەديتسينالىق ۇيىمدار مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن ساقتاندىرۋ مەن قورعاۋدىڭ كەشەندى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ»، - دەپ جازىلعان قۇجاتتا.
جوبا اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، جاڭا ەرەجەلەر مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق دەڭگەيدە قورعالۋىن كۇشەيتۋگە، مەديتسينالىق قىزمەت كەزىندە ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا زيان كەلگەن جاعدايدا ساقتاندىرۋ تولەمىن قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس.
قوعامدىق تالقىلاۋ 16-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.