دارىگەر ۇيقىنىڭ باستى جاۋىن اتادى
استانا. KAZINFORM - دارىگەر حاۆەر البارەستىڭ ايتۋىنشا، ۇيقى ساپاسى ناشارلاۋىنا كوپتەگەن فاكتور اسەر ەتەدى. ول تۇندە تىنىعۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن باستى ادەتتى اتادى.
«ءبىر عانا ادەتتى اتاۋىم كەرەك بولسا، ول ۇيقى رەجيمىنىڭ تۇراقسىزدىعى دەر ەدىم. ميىمىز تۇراقتى ءارى ءبىرىزدى بەلگىلەردى قابىلداعاندا جاقسى جۇمىس ىستەيدى»، - دەدى حاۆەر البارەس Men's Health باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيىقتاۋ جانە ويانۋ ۋاقىتىن ۇنەمى وزگەرتۋ ادامنىڭ تاۋلىكتىك ىرعاعىن بۇزادى. اسىرەسە، بۇل دەمالىس كۇندەرى، ساپار كەزىندە اسەر ەتەدى. سونىڭ سالدارىنان سوزىلمالى شارشاۋ پايدا بولىپ، زەيىن تومەندەۋى جانە ءتۇرلى جاراقات الۋ قاۋپى ارتۋى مۇمكىن.
مامان ۇيقىسىزدىققا اكەلەتىن باسقا سەبەپتەردىڭ قاتارىندا كۇيزەلىس، تۇندە كوپ تاماقتانۋ، ىشىمدىك ءىشۋ جانە كەشكى ۋاقىتتا ەكراننان تۇسەتىن كوك جارىقتى اتادى.