دارىگەر پويىزعا مىنگەندە الۋعا بولمايتىن ازىق-تۇلىك تۇرلەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM – ۇزاق پويىز ساپارىنا شىققاندا ازىق-تۇلىكتى دۇرىس تاڭداۋ وتە ماڭىزدى. ينفەكتسيونيست دارىگەر داۆيد مارگوليستىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس ساقتالماعان تاعامدار تاماقتان ۋلانۋ قاۋپىن ەداۋىر ارتتىرادى، دەپ حابارلايدى REGIONS باسىلىمى.
ماماننىڭ سوزىنشە، جولعا تەز بۇزىلاتىن تاعامداردى الماۋ كەرەك. اسىرەسە جاز كەزىندە جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ اسەرىنەن باكتەريالار وتە جىلدام كوبەيەدى. سوندىقتان مايونەز قوسىلعان سالاتتار، قايناتىلعان تاۋىق ەتى، ءسۇت ونىمدەرى مەن پىسكەن شۇجىقتاردى الىپ جۇرۋدەن باس تارتقان ءجون.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، جولعا پىسىرىلگەن تاۋىق ەتىن الۋعا بولادى. الايدا ونىڭ تولىقتاي دايىندالعانىنا كوز جەتكىزۋ قاجەت - ەتتىڭ ءىشى قىزعىلت نەمەسە شيكى بولماۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار بولمە تەمپەراتۋراسىندا مۇنداي تاعامدى 3-4 ساعاتتان ارتىق ساقتاۋعا بولمايدى. ال ىستىق ۆاگوندا بۇل ۋاقىت 1,5-2 ساعاتقا دەيىن قىسقارادى. سوندىقتان تاۋىق ەتىن ساپاردىڭ العاشقى ساعاتتارىندا جەپ قويۋ ۇسىنىلادى.
مامان مايونەز قوسىلعان سالاتتاردى ەرەكشە قاۋىپتى تاعامداردىڭ قاتارىنا جاتقىزدى. ونىڭ ايتۋىنشا، اۋا تەمپەراتۋراسى +23 گرادۋستان جوعارى بولعان جاعدايدا مۇنداي تاعامداردا 40 مينۋتتىڭ ىشىندە-اق ستافيلوكوكك باكتەريالارى كوبەيە باستايدى.
سونداي-اق دارىگەر قايناتىلعان شۇجىقتاردى، ءۇي جاعدايىندا دايىندالعان پاشتەتتەردى، سۇزبە ونىمدەرىن، سورپا مەن بۇقتىرىلعان تاعامداردى جولعا الماۋعا كەڭەس بەردى. ولار جىلى جەردە تەز بۇزىلىپ، ۋلانۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
بۇعان قوسا، وتكىر ءيىسى بار بالىق كونسەرۆىلەرىن دە پويىزعا الىپ شىقپاعان دۇرىس. ويتكەنى ولار جابىق ۆاگوندا باسقا جولاۋشىلارعا جايسىزدىق تۋدىرۋى مۇمكىن.
ماماندار ساپار كەزىندە ۇزاق ساقتالاتىن تاعامدارعا - كەپتىرىلگەن جەمىستەرگە، جاڭعاقتارعا، كەپكەن نانعا، قاتتى جەمىستەر مەن كوكونىستەرگە جانە گەرمەتيكالىق قاپتاماداعى ونىمدەرگە باسىمدىق بەرۋگە كەڭەس بەرەدى.