تەرىنىڭ سارعايۋى قاتەرلى دەرتتىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - فارماتسيەۆت ءارى دەنساۋلىق ساۋاتى جونىندەگى مامان سەنتو سەگاررا تەرىدە پايدا بولاتىن كەيبىر وزگەرىستەردى ەلەۋسىز قالدىرماۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، تەرىنىڭ كەنەتتەن سارعايۋى ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگىنە ءتان بەلگىلەردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
مامان ىسىك ءوت جولدارىن بىتەپ، ءوتتىڭ قالىپتى جۇرۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن دەپ ءتۇسىندىردى. سونىڭ سالدارىنان تەرى سارعىش رەڭگە ەنەدى.
سەگاررا بۇل اۋرۋدىڭ مىناداي بەلگىلەرىنە نازار اۋدارۋعا شاقىردى:
ءزاردىڭ قويۋ تۇسكە بويالۋى؛
كوزدىڭ اق قابىعىنىڭ سارعايۋى؛
ءناجىستىڭ بوزعىلت ءتۇستى بولۋى؛
ءىشتىڭ جوعارعى بولىگىنىڭ اۋىرسىنۋى؛
سەبەپسىز سالماق جوعالتۋ؛
مايلى تاعامنان كەيىن اس قورىتۋ قيىنداۋى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى ءولىم-ءجىتىم دەڭگەيى جوعارى اۋرۋلاردىڭ قاتارىنا جاتادى. سەبەبى كوپ جاعدايدا بۇل دەرت كەش انىقتالادى. ال كوپ ادام مۇنداي بەلگىلەردى كۇيزەلىس، دۇرىس تاماقتانباۋ نەمەسە اعزانىڭ سۋسىزدانۋى دەپ ويلاپ، دارىگەرگە قارالۋدى كەيىنگە قالدىرادى.