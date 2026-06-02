دارىگەر ساعىزدىڭ قانداي زيانى بار ەكەنىن ايتتى
كەي ادامداردا ساعىزدى ۇزدىكسىز شايناۋ باس اۋرۋىنان باستاپ، جاق بۋىنىنا قاتىستى ماسەلەلەرگە دەيىن ءتۇرلى جاعىمسىز سالدارعا اكەلۋى ىقتيمال.
بالالار دارىگەرى- ستوماتولوگ ەكاتەرينا شاۋلانىڭ ايتۋىنشا، ساعىز تاماقتان كەيىن پايدالى بولۋى مۇمكىن. ول سىلەكەيدىڭ كوبىرەك بولىنۋىنە ىقپال ەتىپ، اۋىز قۋىسىن تاعام قالدىقتارىنان تازارتادى جانە تىستەرگە زيان كەلتىرەتىن قىشقىلداردى ءىشىنارا بەيتاراپتاندىرادى. الايدا ماڭىزدى شارت بار: ساعىزدىڭ قۇرامىندا قانت بولماۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار، ساعىزدى تىم ۇزاق شايناۋعا بولمايدى.
«تاماقتان كەيىن ساعىز شايناۋدىڭ وڭتايلى ۋاقىتى - 10-15 مينۋت. ەگەر جاق سۇيەگىندە سىرتىل پايدا بولسا، اۋىز اشقاندا اۋىرسىنۋ سەزىلسە نەمەسە ساماي- تومەنگى جاق بۋىنىندا ماسەلە بولسا، قوسىمشا جۇكتەمە جاعدايدى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن. سونداي-اق برۋكسيزمگە - ءتىستى قاتتى قىسۋ نەمەسە شىقىرلاتۋ ادەتىنە بەيىم ادامدارعا جانە ءتىس ءەمالىنىڭ شامادان تىس توزۋى بايقالاتىن جاندارعا ساق بولعان ءجون»،-دەدى مامان.
بۇدان بولەك، تانىمال تاتتىلەندىرگىشتەردىڭ دە قاۋپى بار. مىسالى، سوربيتولدى شامادان تىس قولدانۋ ىشەكتە جايسىزدىق تۋدىرىپ، ءىش وتۋگە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردە ساعىزدى ۇزدىكسىز شايناۋ بەت بۇلشىقەتتەرىنىڭ شامادان تىس كەرىلۋىنەن سوزىلمالى باس اۋرۋىنا الىپ كەلۋى ىقتيمال.
ال برەكەت تاعاتىن ادامدار تاعى ءبىر ماسەلەگە نازار اۋدارۋى قاجەت: ساعىز برەكەت جۇيەسىنە جابىسىپ قالىپ، ونىڭ بولىكتەرىن زاقىمداۋى مۇمكىن.
turkystan.kz