دارىگەر قۇلپىنايدى دۇرىس جۋۋدىڭ جولىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - گاستروەنتەرولوگ الەكساندر پريكازچيكوۆ قۇلپىنايدى دۇرىس جۋماسا، اسقازان-ىشەك جولىندا جايسىزدىق پايدا بولىپ، ءىش ءوتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ول جيدەكتى تازالاۋدىڭ قاراپايىم ءتاسىلىن ۇسىندى، - دەپ حابارلايدى lenta.ru.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، كەيىنگى ۋاقىتتا جەمىس-جيدەك پەن كوكونىستى تازالاۋعا ارنالعان ءتۇرلى قۇرال كوبەيگەن. وندىرۋشىلەر ولار ونىمدەگى پارازيت پەن قۇرتتاردى جوياتىنىن ايتادى.
الايدا مامان زەرتحانالىق تەكسەرىستە قۇلپىنايدان گەلمينت سيرەك انىقتالاتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، سانيتاريا قىزمەتتەرىنىڭ ۇسىنىسى بويىنشا قۇلپىنايدى اعىن سۋمەن مۇقيات جۋۋ جەتكىلىكتى.
الەكساندر پريكازچيكوۆتىڭ ايتۋىنشا، وسى قاراپايىم ەرەجەنى ساقتاۋ اسقازان-ىشەك جولىنداعى ماسەلەلەردىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.