دارىگەر كەڭسەدەگى كونديتسيونەردىڭ زيانىن اشىپ ايتتى
استانا. قازاقپارات – جاز مەزگىلىندە كەڭسەدە ورناتىلعان كونديتسيونەردىڭ اسەرىنەن ادامنىڭ كوزى قۇرعاپ، اشۋ جانە اشىپ اۋىرۋ سەزىمى پايدا بولۋى مۇمكىن. «زرەنيە» وفتالمولوگيالىق ورتالىعىنىڭ مامانى كريستينا گورباچەۆا مۇنىڭ سەبەبىن ءتۇسىندىردى. بۇل تۋرالى «گازەتا. Ru» باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، كونديتسيونەردەن شىعاتىن سالقىن ءارى قۇرعاق اۋا، اسىرەسە اۋا اعىنى تىكەلەي بەتكە باعىتتالعان جاعدايدا، ادامنىڭ الدىندا ىلعالدىلىعى تومەن ايماق قالىپتاستىرادى. سونىڭ سالدارىنان كوز جاسى قابىقشاسىنىڭ تۇراقتىلىعى بۇزىلىپ، كوزدىڭ بەتىندەگى ىلعال تەز بۋلانىپ كەتەدى.
ناتيجەسىندە كوز قۇرعاپ، جايسىزدىق تۋدىرادى. كەي جاعدايدا ادام كوزىندە بوگدە زات تۇرعانداي سەزىنۋى مۇمكىن. بۇل اسەر كومپيۋتەر الدىندا ۇزاق وتىراتىن ادامداردا قاتتىراق بايقالادى، ويتكەنى ولار سيرەك جىپىلىقتايدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كونتاكت لينزالارىن تاعاتىن ادامدار، سونداي-اق بۇرىننان قۇرعاق كوز سيندرومىمەن نەمەسە گورموندىق بۇزىلىستارمەن بەتپە-بەت كەلگەن جاندار كونديتسيونەردىڭ تىكەلەي اسەرىنە كوبىرەك بەيىم كەلەدى.
دارىگەر كونديتسيونەردىڭ زياندى اسەرىن ازايتۋدىڭ بىرنەشە جولىن اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعىنىڭ اۋا شىعاتىن بولىگىن توبەگە نەمەسە باسقا جاققا باعىتتاپ، اۋا اعىنىنىڭ بەتكە تىكەلەي سوقپاۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. سونىمەن قاتار جۇمىس ورنىندا اۋا ىلعالداندىرعىشىن قولدانۋعا بولادى.
سونداي-اق كەڭسەدە جۇمىس ىستەگەن كەزدە ءار 20 مينۋت سايىن كەمىندە 20 سەكۋند ءۇزىلىس جاساپ، كەم دەگەندە 6 مەتر قاشىقتىقتاعى نىسانعا قاراۋ ۇسىنىلادى. بۇل وفتالمولوگتار ۇسىناتىن «20-20-20» ەرەجەسى دەپ اتالادى.