دارىگەر جازدا تاعامنان ۋلانۋدان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - جازدا تاعامنان ۋلانۋ قاۋپى ءالى دە بار. سوندىقتان ماماندار قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىن تاڭداعاندا مۇقيات بولىپ، تەز بۇزىلاتىن تاعامداردى تۇتىنۋدا ساقتىق شارالارىن ۇستانۋعا شاقىرادى.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، توپتىق تاعامنان ۋلانۋ جاعدايلارى ازايعانىمەن، قاۋىپ تولىق جويىلعان جوق. اسىرەسە جازدىڭ ىستىق كۇندەرى سانيتاريالىق-گيگيەنالىق تالاپتاردىڭ ساقتالماۋى ۋلانۋعا اكەلۋى مۇمكىن.
- تاعام قاۋىپسىزدىگى تەك كاسىپكەرلەرگە عانا ەمەس، تۇتىنۋشىلاردىڭ ساقتىعىنا دا بايلانىستى. قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىن تاڭداعاندا ولاردىڭ سەنىمدىلىگى مەن بەدەلىنە ءمان بەرگەن ءجون. ىستىقتا جاڭادان دايىندالعان تاعامدى تاڭداعان دۇرىس. ال جىلۋمەن وڭدەلمەگەن ونىمدەردى، سونىڭ ىشىندە سۋشي، رولل، تەڭىز ونىمدەرى مەن تەز بۇزىلاتىن باسقا دا تاعامداردى تۇتىنعاندا ەرەكشە ساق بولعان ابزال، - دەدى سارحات بەيسەنوۆا.
ول تۇرعىندارعا تاعامدى ءتيىستى تەمپەراتۋرادا ساقتاۋدى، ازىق-تۇلىكتى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن ساتىپ الماۋدى، سونداي-اق دايىن تاعامدى، اسىرەسە ساقتاۋ نە تاسىمالداۋ تالاپتارى بۇزىلعان جاعدايدا، ۇزاق ۇستاماۋدى ۇسىندى.
سارحات بەيسەنوۆا قوعامدىق تاماقتانۋ سالاسىنداعى كاسىپكەرلەرگە دە سانيتاريالىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن ەسكە سالدى.
- كاسىپكەرلەر زاڭنامادا كوزدەلگەن بارلىق رۇقسات قۇجاتتارىن راسىمدەپ، قىزمەتكەرلەردىڭ مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ۋاقىتىلى ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. شيكىزاتتى ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن راستايتىن قۇجاتتارى بار سەنىمدى جەتكىزۋشىلەردەن الىپ، تاعام دايىنداۋ تەحنولوگياسىن، ساقتاۋ ءتارتىبى مەن جارامدىلىق مەرزىمىن قاتاڭ ساقتاۋى ءتيىس، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دارىگەر كەنە شاققان جاعدايدا نە ىستەۋ كەرەكتىگى تۋرالى كەڭەس بەرگەن ەدى.