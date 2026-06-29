دارىگەر شاراپقا قاتىستى اڭىزدى جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM – قىزىل شاراپ دەنساۋلىققا پايدالى دەگەن پىكىر - جاي اڭىز ەمەس، قاتە تۇسىنىك. ويتكەنى كوپشىلىك بۇعان سەنەدى.
بۇل تۋرالى بەلگىلى رەسەيلىك دارىگەر، اكادەميك لەو بوكەريا ريا نوۆوستي- گە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
وعان «كۇنىنە ءبىر ستاقان قىزىل شاراپ قان تامىرلارىنا پايدالى ما؟» دەگەن سۇراق قويىلدى. دارىگەر بۇل پىكىردى جوققا شىعاردى.
«بۇل - اڭىز. ونىڭ ۇستىنە، زيانى كوپ اڭىز. سەبەبى جۇرتتىڭ كوبى وعان تولىق سەنەدى، بىرىنەن ءبىرى ەستىپ، تاراتا بەرەدى. مۇنى كىم شىعارعانىن بىلمەيمىن. ىشىمدىك ىشكەندى ۇناتاتىندار ما، الدە شاراپ وندىرۋشىلەر مە؟» - دەدى ول.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، تاڭداۋ جاساۋ قاجەت بولسا، قىزىل شاراپتان گورى اق شاراپ ىشكەن دۇرىس.
«سونداي-اق، ۇيدە جاسالعان شاراپتان گورى ساپالى زاۋىت ءونىمىن تاڭداعان ءجون دەپ ەسەپتەيمىن. ويتكەنى ءۇي جاعدايىندا شاراپ دايىنداعاندا سانيتارلىق تالاپتاردى، تازالىق پەن قاجەت تەمپەراتۋرانى تولىق ساقتاۋ قيىن»، - دەدى بوكەريا.