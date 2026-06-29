KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دارىگەر شاراپقا قاتىستى اڭىزدى جوققا شىعاردى

    استانا. KAZINFORM – قىزىل شاراپ دەنساۋلىققا پايدالى دەگەن پىكىر - جاي اڭىز ەمەس، قاتە تۇسىنىك. ويتكەنى كوپشىلىك بۇعان سەنەدى.

    ا
    Фото: depositphotos.com

    بۇل تۋرالى بەلگىلى رەسەيلىك دارىگەر، اكادەميك لەو بوكەريا ريا نوۆوستي- گە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

    وعان «كۇنىنە ءبىر ستاقان قىزىل شاراپ قان تامىرلارىنا پايدالى ما؟» دەگەن سۇراق قويىلدى. دارىگەر بۇل پىكىردى جوققا شىعاردى.

    «بۇل - اڭىز. ونىڭ ۇستىنە، زيانى كوپ اڭىز. سەبەبى جۇرتتىڭ كوبى وعان تولىق سەنەدى، بىرىنەن ءبىرى ەستىپ، تاراتا بەرەدى. مۇنى كىم شىعارعانىن بىلمەيمىن. ىشىمدىك ىشكەندى ۇناتاتىندار ما، الدە شاراپ وندىرۋشىلەر مە؟» - دەدى ول.

    دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، تاڭداۋ جاساۋ قاجەت بولسا، قىزىل شاراپتان گورى اق شاراپ ىشكەن دۇرىس.

    «سونداي-اق، ۇيدە جاسالعان شاراپتان گورى ساپالى زاۋىت ءونىمىن تاڭداعان ءجون دەپ ەسەپتەيمىن. ويتكەنى ءۇي جاعدايىندا شاراپ دايىنداعاندا سانيتارلىق تالاپتاردى، تازالىق پەن قاجەت تەمپەراتۋرانى تولىق ساقتاۋ قيىن»، - دەدى بوكەريا.

    قوعام دەنساۋلىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور