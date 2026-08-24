دارىگەر المانىڭ توسىن پايداسى تۋرالى ايتتى
استانا. قازاقپارات - المانى تۇراقتى تۇردە جەۋ قانداعى دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەتىن حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ ەۆگەني بەلوۋسوۆ «يزۆەستيا» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، الما قۇرامىنداعى پەكتين ىشەكتە ءوت قىشقىلدارىنىڭ ءبىر بولىگىن بايلانىستىرادى. ال اعزا ءوت قىشقىلدارىن ءتۇزۋ ءۇشىن حولەستەريندى پايدالانادى.
سونىڭ ناتيجەسىندە باۋىر جاڭا ءوت قىشقىلدارىن جاساۋعا حولەستەريندى كوبىرەك جۇمسايدى. بۇل تىعىزدىعى تومەن ليپوپروتەيندەر، ياعني دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتەتىن حولەستەرين دەڭگەيىنىڭ ءبىرشاما ازايۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، المادا قان تامىرلارىنىڭ ساۋلىعىنا پايدالى پوليفەنولدار - انتيوكسيدانتتار بار.
بەلوۋسوۆ المانىڭ ءبىر سورتى ەكىنشىسىنەن پايدالىراق دەگەن پىكىرمەن كەلىسپەيدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ دۇرىسى - جاڭا پىسكەن نەمەسە پەشتە پىسىرىلگەن المانى قابىعىمەن بىرگە جەۋ. سەبەبى پايدالى زاتتاردىڭ ەداۋىر بولىگى قابىعىندا بولادى.
«ال الما شىرىنى، توساپ، دجەم جانە الما قوسىلعان تاتتىلەردى جاڭا پىسكەن جەمىستىڭ تولىققاندى بالاماسى دەپ ساناۋعا بولمايدى»، - دەدى دارىگەر.