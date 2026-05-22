امەريكالىق ديپلوماتتار جۇمىستى باعالاۋدىڭ جاڭا پروتسەدۋراسىنان ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق ديپلوماتتاردىڭ جۇمىسىن باعالاۋ جۇيەسىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ولاردى اتتەستاتتاۋ وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، ءبىراق ديپلوماتتار مۇددەلەرىن قورعاۋ ۇيىمدارى نارازىلىق ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى ABC News.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت لاۋازىمدىق ءوسۋ، جالاقىنى تۇزەتۋ، جۇمىستان شىعارۋ جانە تاعى ت. ب تۋرالى شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەر اراسىندا جىل سايىنعى اتتەستاتتاۋ جۇرگىزەدى. جاڭا جۇيەگە سايكەس، اتتەستاتتاۋدى ۇيىمداستىراتىن باسشىلار ءوز قىزمەتكەرلەرىن ساندىق شكالا بويىنشا باعالاۋعا جانە جىلدىق جۇمىس ونىمدىلىگى تۋرالى ەسەپتەردى ۇسىنۋعا مىندەتتى بولادى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل ترامپ اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتى «جاھاندىق وزگەرىستەرگە يكەمدى جانە جەدەل جاۋاپ بەرەتىن» ەتۋ ءۇشىن جۇزەگە اسىرىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمانىڭ ءبىر بولىگى.
الايدا ديپلوماتتاردىڭ مۇددەلەرىن قورعايتىن كاسىبي ۇيىم - امەريكالىق ديپلوماتيالىق قىزمەت قاۋىمداستىعى (American Foreign Service Association ،AFSA) ۇلكەن الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
AFSA پىكىرىنشە، باعالاۋدىڭ جاڭا فورماتى «مانساپتى انىقتايتىن شەشىمدەردى ادىلەتسىز، اشىق ەمەس جانە بەيتاراپ ەتە الادى».
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت باسشىلىعى بۇل وزگەرىستەردىڭ جازالاۋشى سيپاتتا ەكەنىن جوققا شىعارىپ، ولاردىڭ باسشىلارعا ءتيىمدى مامانداردى جانە قوسىمشا وقىتۋدى قاجەت ەتۋى مۇمكىن ادامداردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ايتتى.
ەسكە سالساق، مەملەكەتتىك دەپارتامەنت الەمدەگى امەريكالىق ديپلوماتتاردى ونلاين بولجام الماسۋدان پايدا تابۋ ءۇشىن قۇپيا ۇكىمەتتىك اقپاراتتى پايدالانباۋعا شاقىردى.