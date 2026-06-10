امەريكالىق سوت شەتەلدىك ماماندار ءۇشىن ۆيزالىق الىمدى جويدى
استانا. KAZINFORM - فەدەرالدى سۋديا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ جوعارى بىلىكتى شەتەلدىك جۇمىسشىلارعا ارنالعان جاڭا H-1B ۆيزالارىنا 100 مىڭ دوللار الىم سالۋ تۋرالى شەشىمىن جويدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
بوستونداعى ا ق ش وكرۋگتىك سۋدياسى لەو سوروكين دەموكراتيالىق پارتيانىڭ شتاتتارداعى 20 باس پروكۋرورى ترامپتىڭ قىركۇيەك ايىندا جاريالاعان الىمىنا قارسى بەرگەن تالاپ ارىز بويىنشا شەشىم شىعاردى. سۋديا ونىڭ كونگرەسس ماقۇلداماعانىن، زاڭسىز الىم بولعانىن قاۋلى ەتتى.
H-1B باعدارلاماسى جىلىنا 65 مىڭ ۆيزا، سونداي-اق جوعارى ءبىلىمى بار جۇمىسشىلارعا قوسىمشا 20 مىڭ ۆيزا بەرۋدى قاراستىرىپ وتىر. ۆيزالار ءۇش جىلدان التى جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە بەرىلەدى. ترامپتىڭ جارلىعىنا دەيىن شەتەلدىك جۇمىسشىلار ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەرگەن جۇمىس بەرۋشىلەر ءتۇرلى فاكتورلارعا بايلانىستى ادەتتە 2 مىڭنان 5 مىڭ دوللارعا دەيىن تولەيتىن.
سوت قۇجاتتارىنا سايكەس، الىمداردىڭ ءوسۋى H-1B ۆيزاسىنا وتىنىمدەر سانىنىڭ ازايۋىنا اكەلدى. اكىمشىلىكتىڭ ناۋرىز ايىندا حابارلاۋىنشا، 15-اقپانداعى ا ق ش ازاماتتىق جانە يمميگراتسيا قىزمەتىنە 100 مىڭ دوللار كولەمىندە نەبارى 85 تولەم الدى.
وسىعان دەيىن ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ۆيزالاردى جەدەل راسىمدەۋگە ارنالعان اقىلى قىزمەتتى ىسكە قوسپاق ەكەنىن جازدىق.