افريكاداعى ەبولا ىندەتىنەن كوز جۇمعاندار سانى مىڭنان استى
استانا. kazinform - افريكادا ەبولا ىندەتىنەن مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى مەن ۋگاندانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ورگاندارى جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كونگو دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ 23-شىلدەدە جاريالاعان ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۋرالى ەسەبىنە سايكەس، 20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا ەلدە ەبولا جۇقتىرۋدىڭ 2473 راستالعان جاعدايى تىركەلگەن. ونىڭ ىشىندە 999 ادام سىرقاتتان قايتىس بولدى.
ۋگاندادا 20 جاعداي راستالىپ، ەكى ادام كوز جۇمعان. وسىلايشا، ىندەتتەن زارداپ شەككەن ەكى ەلدەگى جالپى قايتىس بولعانداردىڭ سانى - 1001.
ەبولا ۆيرۋسىنىڭ بۋنديبۋگيو شتامىنان تۋىنداعان ىندەت تۋرالى العاش رەت 15-مامىردا ك د ر-دىڭ شىعىسىنداعى يتۋري پروۆينتسياسىندا حابارلانعان. كەيىن اۋرۋ سولتۇستىك كيۆۋ، وڭتۇستىك كيۆۋ، جوعارعى ۋەلە جانە چوپو پروۆينتسيالارىنا تارادى.
ك د ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا 737 ناۋقاس وقشاۋلانعان نەمەسە اۋرۋحانالاردا ەم قابىلداپ جاتىر. ال 482 ادام دەرتتەن ايىققان.
بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى كونگوداعى ەبولا ىندەتىنىڭ ناقتى اۋقىمى رەسمي كورسەتكىشتەن 2-4 ەسە جوعارى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.