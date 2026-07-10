امەريكا 25 جىل كۇتكەن ءسات: تەراكتىدەن قيراعان عيماراتتىڭ ورنىنا جاڭا كەشەن سالىنادى
استانا. قازاقپارات - American Express كومپانياسى نيۋ-يوركتەگى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ورتالىعىنىڭ قيراعان ەگىز مۇنارالارىنىڭ ورنىنا سالىناتىن كوممەرتسيالىق عيمارات 2 World Trade Center ءزاۋلىم عيماراتىنىڭ قۇرىلىسىن رەسمي تۇردە باستادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بيىكتىگى 374 مەتر بولاتىن 55 قاباتتى عيمارات American Express كومپانياسىنىڭ جاڭا جاھاندىق شتاب-پاتەرىنە اينالادى. نيۋ-يورك مەرى زوران مامدانيدىڭ ايتۋىنشا، جوبا شامامەن 3200 دەن اسا جۇمىس ورنىن اشىپ، قالا ەكونوميكاسىنا 6 ميلليارد دوللار كولەمىندە پايدا اكەلەدى.
وسىلايشا قيراعان ەگىز مۇنارالاردىڭ ورنىندا قايتا سالىنعان كەشەن جاڭا بيزنەس اۋدانىنا اينالماق.
قۇرىلىستى 2031-جىلى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. جوبانىڭ قۇرىلىسىنا Silverstein Properties جاۋاپتى.
كومپانيا 2001-جىلدان بەرى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسىنا قاتىستى جوبالاردى تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىپ كەلەدى.