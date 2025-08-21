پاريجدىكتەر تۋريزم ءارى «ديسنەيفيكاسيامەن» كۇرەسىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلى پاريج 48,7 ميلليون تۋريستى قابىلدادى. فرانسيا استاناسىنىڭ كوپتەگەن تۇرعىندارى قىسقا مەرزىمدى كەلۋشىلەر ولاردى قالادان قۋىپ شىعىپ جاتىر دەپ ساناپ وتىر. اسىرەسە مونمارتردا ماسەلە وتكىر تۇر، دەپ حابارلايدى Euronews.
ەۋروپالىق قالالارداعى شامادان تىس تۋريزم
ۆەنەتسيادان باستاپ بارسەلونادان امستەردامعا دەيىنگى ەۋروپالىق قالالاردا تۋريستەر اعىنى وتە كوپ.
پاريجدىڭ ەڭ تانىمال تۋريستىك ايماقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ تۇرعىندارى قازىر نارازىلىق تانىتىپ جاتىر. مونمارترداعى ەكى بالكوننىڭ اراسىنا ىلىنگەن اعىلشىن تىلىندەگى قارا باننەردە: «اشىقحاتتىڭ ارتىندا: مەر قاتىگەزدىگىنە ۇشىراعان جەرگىلىكتى تۇرعىندار» دەپ جازىلعان. ەكىنشىسىندە فرانسۋز تىلىندە: «مونمارتر تۇرعىندارى قارسىلىق كورسەتەدى» دەپ جازىلعان.
ساكرە-كەر ناسىبايگۇلى قالانىڭ كوكجيەگىن ءتاجى ەتىپ تۇرعان توبەدە تۇرعىندار پاريجدىڭ ءبىر كەزدەرى بوگەميالىق بۇرىشىنىڭ «ديسنەيلەنۋىنە» قىنجىلادى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە بۇل جەرگە تۋريستەر اعىنى وتە كوپ: ول ەيفەل مۇناراسىنان گورى جىلىنا 11 ميلليونعا جۋىق ادامدى تارتادى جانە بۇل ايماقتاعى كۇندەلىكتى ءومىردى تۋك-تۋكتار، ەكسكۋرسيالىق توپتار، فوتوعا ءتۇسۋ كەزەكتەرى جانە قىسقا مەرزىمدى جالعا الۋ «جۇتىپ» قويعان.
- قازىر مۇندا دۇكەندەر مۇلدە جوق، ازىق-تۇلىك دۇكەندەرى دە جوق، سوندىقتان ءبارىن جەتكىزۋ كەرەك، - دەدى Vivre a Montmartre نەمەسە «مونمارتردا ءومىر ءسۇرىڭىز» دەپ اتالاتىن تۇرعىنداردىڭ نارازىلىق توبىنىڭ مۇشەسى، 56 جاستاعى بارۋان.
بۇل تولقۋلار لۋۆر مۇراجايىنداعى شيەلەنىستى قايتالايدى، مۇندا قىزمەتكەرلەر ماۋسىم ايىندا ادام سانىنىڭ كوپتىگى، قىزمەتكەرلەردىڭ ازدىعى جانە جۇمىس جاعدايلارىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قىسقا ەرەۋىل ۇيىمداستىرعان. 2024 -جىلى لۋۆر 8,7 ميلليون كەلۋشىنى قابىلدادى، بۇل ونىڭ ينفراقۇرىلىمى وڭدەۋگە ارنالعان كەلۋشىلەر سانىنان ەكى ەسە كوپ.
قىسىم استىنداعى اشىقحات
2 ميلليوننان استام حالقى بار پاريج 2024 -جىلى 48,7 ميلليون تۋريستى قابىلدادى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2 پايىزعا كوپ.
2024 -جىلى فرانسيانىڭ ەڭ كوپ باراتىن ەسكەرتكىشى ساكرە-كەر جانە ونىڭ اينالاسىنداعى مونمارتر توڭىرەگى اشىق اسپان استىنداعى تاقىرىپتىق ساياباققا اينالدى.
جەرگىلىكتى ەت دۇكەندەرى، ناۋبايحانالار جانە ازىق-تۇلىك دۇكەندەرى جوعالىپ كەتتى، ولاردى بالمۇزداق، شاي جانە كادەسىي فۋتبولكالارىن ساتۋشىلار الماستىردى.
پاريج بيلىگى تۇسىنىكتەمە بەرۋ سۇراۋىنا جاۋاپ بەرمەدى.
ەۋروپاداعى وزگەرىستى كەزەڭ
بارسەلونادا بيىل كەيبىرەۋلەرى قولىنا سۋ تاپانشالارىن ۇستاعان مىڭداعان ادام كرۋيزدىك كەمەلەرگە جانە تۋريستەر ءۇشىن قىسقا مەرزىمدى جالعا الۋعا شەكتەۋ قويۋدى تالاپ ەتۋ ءۇشىن كوشەلەرگە شىقتى. ۆەنەتسيا ەندى تۋريستەردەن كىرۋ اقىسىن الىپ، كەلۋشىلەر سانىن شەكتەيدى. ال افينىدا بيلىك كونە ەسكەرتكىشتى تۋريستەردىڭ رەكوردتىق سانىنان قورعاۋ ءۇشىن اكروپولگە كەلۋشىلەرگە كۇندەلىكتى شەكتەۋلەر قويىپ جاتىر.
ۋربانيستەر تاريحي ايماقتاردىڭ كەيبىر سىنشىلار «زومبي قالالارى» دەپ اتايتىن جەرلەرگە اينالۋ قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتەدى. پاريج ماسەلەنى قىسقا مەرزىمدى جالعا بەرۋدى قىسقارتۋ ارقىلى جەڭىلدەتۋگە تىرىسىپ وتىر.
ءبىراق تۋريزم قىسىمى ارتىپ كەلەدى. ب ۇ ۇ باعالاۋىنشا، 2050 -جىلعا قاراي الەم حالقىنىڭ سانى 10 ميللياردقا جەتەدى. دۇنيەدەگى ورتا تاپتىڭ ءوسۋى، ارزان رەيستەردىڭ وركەندەۋى جانە ساياحاتشىلاردى سول ۆيرۋستىق كورىكتى جەرلەرگە اپاراتىن سيفرلىق پلاتفورمالار ارقاسىندا پاريج سياقتى كورنەكتى قالالار كەلۋشىلەردى الدەقايدا كوپ كورەتىن بولادى.
زارينا تۋعانبايەۆا