پاريجدە ەۋروپاداعى ەڭ ۇلكەن اسپالى جول ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - پاريجدىڭ وڭتۇستىگىندەگى جولاۋشىلار ەندى جاڭا كولىك تۇرىنە - Câble C1 اسپالى جول كولىگىنە اۋىسا الادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
le de France Mobilités وپەراتورىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اسپالى جولدىڭ ۇزىندىعى 4,5 شاقىرىمدى قۇرايدى، بۇل ونى ەۋروپاداعى ەڭ ۇزىن قالالىق اسپالى جولى.
جاڭا كولىك ءتۇرى فرانسيا استاناسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى تىعىز ينفراقۇرىلىمدى جەڭىلدەتۋگە ارنالعان.
پاريج ماڭىنداعى جاڭا مەترو جەلىسىندە بەس ستانتسيا بار. ول ۆيلنەۆ- سەن-جورج، ليماي-بريەۆان جانە ۆالەنتون مۋنيتسيپاليتەتتەرىنىڭ تۇرعىندارىن پاريج مەترو جەلىسىمەن بايلانىستىرۋعا ارنالعان.
كرەتەي-پۋەن-ديۋ-لاك ستانسياسىندا جولاۋشىلار پاريج ورتالىعىنداعى باستيليا، رەسپۋبليكا الاڭى نەمەسە وپەرا گارنە سياقتى ورىندارعا جەتۋ ءۇشىن 8-مەترو جەلىسىنە اۋىسىپ، سودان كەيىن سەنا ارقىلى مەگاپوليستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنا قاراي جۇرە الادى.
كولىك كۇن سايىن ون ءبىر مىڭ جولاۋشى جۇرە الادى، ءار ۆاگوندا ون ورىن بار. باستاپقى ستانتسيادان سوڭعى نۇكتەگە دەيىنگى جول شامامەن 18 مينۋتتى الادى. كولىك باسقارماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اۆتوبۋسپەن ءدال وسىنداي جول كەم دەگەندە 40 مينۋت جۇمسايدى.
وپەراتور 138 ميلليون ەۋرولىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ تۋرالى شەشىم بىرنەشە تەمىرجول جەلىلەرىنىڭ وتەتىن ايماعىنا جانە قوعامدىق كولىك باعىتتارىنىڭ تىعىزدىعىنا بايلانىستى قابىلدانعانىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن قىتايدا الەمدەگى ەڭ ۇزىن اسپالى جول ىسكە قوسىلعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.