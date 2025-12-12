پاريجدە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارى تالقىلانادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەرى 13-جەلتوقسان كۇنى پاريجدە ۋكراينا، فرانتسيا، گەرمانيا جانە ۇلى بريتانيانىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن كەزدەسىپ، دونالد ترامپ ۇسىنعان بەيبىتشىلىك جوسپارىن تالقىلايدى، دەپ حابارلايدى Axios باسىلىمى.
كەلىسسوز ترامپتىڭ فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرونمەن، گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتسپەن جانە ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەرمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن جوسپارلانعان.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتورت ەلدىڭ دەلەگاتسياسىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسشىلەرى ۇسىنادى. الايدا ترامپتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاراتىن مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيونىڭ قاتىسۋ-قاتىسپاۋى بەلگىسىز.
رۋبيو بۇعان دەيىن جەنەۆا كەلىسسوزدەرىندە امەريكالىق دەلەگاتسيانى باسقارسا، قازىر ۋكراينامەن ديالوگتى ارنايى ەلشى ستيۆ ۋيتكوفف پەن ترامپتىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەر باسقارادى.
ءبىر كۇن بۇرىن ۋكراينا ا ق ش-قا بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسىن ۇسىنعان بولاتىن. قۇجاتتا اۋماقتىق داۋلاردى شەشۋگە قاتىستى جاڭا ۇسىنىستار، سونداي-اق رەسەيلىك اسكەردىڭ باقىلاۋىنداعى زاپوروجە اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا قاتىستى ماسەلەلەر بار.