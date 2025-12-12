ق ز
    15:40, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پاريجدە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ترامپتىڭ بەيبىتشىلىك جوسپارى تالقىلانادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش وكىلدەرى 13-جەلتوقسان كۇنى پاريجدە ۋكراينا، فرانتسيا، گەرمانيا جانە ۇلى بريتانيانىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىمەن كەزدەسىپ، دونالد ترامپ ۇسىنعان بەيبىتشىلىك جوسپارىن تالقىلايدى، دەپ حابارلايدى Axios باسىلىمى.

    Трамп
    فوتو: Anadolu Ajansi

    كەلىسسوز ترامپتىڭ فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرونمەن، گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتسپەن جانە ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەرمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن جوسپارلانعان.

    باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتورت ەلدىڭ دەلەگاتسياسىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسشىلەرى ۇسىنادى. الايدا ترامپتىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقاراتىن مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيونىڭ قاتىسۋ-قاتىسپاۋى بەلگىسىز.

    رۋبيو بۇعان دەيىن جەنەۆا كەلىسسوزدەرىندە امەريكالىق دەلەگاتسيانى باسقارسا، قازىر ۋكراينامەن ديالوگتى ارنايى ەلشى ستيۆ ۋيتكوفف پەن ترامپتىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەر باسقارادى.

    ءبىر كۇن بۇرىن ۋكراينا ا ق ش-قا بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسىن ۇسىنعان بولاتىن. قۇجاتتا اۋماقتىق داۋلاردى شەشۋگە قاتىستى جاڭا ۇسىنىستار، سونداي-اق رەسەيلىك اسكەردىڭ باقىلاۋىنداعى زاپوروجە اتوم ەلەكتر ستانسياسىنا قاتىستى ماسەلەلەر بار.

