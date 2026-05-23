پاريجدە ەۋروپا قازاقتارىنىڭ ەكى كۇندىك باسقوسۋى باستالدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا استاناسىندا قازاق دياسپوراسى ءۇشىن ماڭىزدى شارا - «ەۋروپا قازاقتارىنىڭ كەزدەسۋى» باستالدى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ ە و- داعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءىس-شارا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ فرانسياداعى ەلشىلىگى، «وتانداستار» قورى جانە قازاق-فرانسيا-تۇرىك قاۋىمداستىعى (AKFT) ۇيىمداستىرۋىمەن، قىزىلوردا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزىلدى.
تاڭەرتەڭ پاريجدەگى قازاقستان ەلشىلىگىندە ەۋروپا ەلدەرىندە تۇراتىن قانداستار مەن وتانداستاردىڭ كەزدەسۋى رەسمي تۇردە اشىلدى.
پاريجگە ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، نيدەرلاندى، فينليانديا، يسپانيا، نورۆەگيا، شۆەيتساريا، فرانسيا، چەحيا، يتاليا، پورتۋگاليا، پولشا، شۆەتسيا، دانيا، بەلگيا، ۆەنگريا، تۇركيا جانە موڭعوليادان دەلەگاتتار كەلدى.
اشىلۋ راسىمىندە فرانسياداعى قازاقستان ەلشىسى گۇلسارا ارىستانكۇلوۆا، قىزىلوردا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ارداق زەبەشيەۆ، «وتانداستار» قوعامىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى الىبەك جۇرقادام، تۇركيا ادىلەت پەن دامۋ پارتياسىنىڭ ءتوراعا ورىنباسارى راشيدا يۋكسەل، قازاق-فرانسيا-تۇرىك قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى رەدجەپ گيۋناي، سونداي-اق «Tildes KZ» Speaking جوباسىنىڭ جەتەكشىسى لاريسا الدابەرگەنوۆا ءسوز سويلەدى.
ءوز سوزىندە ەلشى گۇلسارا ارىستانكۇلوۆا پاريجدەگى كەزدەسۋدىڭ شەتەلدە تۇراتىن قازاقتاردىڭ رۋحاني بىرلىگىن نىعايتۋ ءۇشىن ماڭىزدى الاڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول قازاق حالقىنىڭ تاريحي تامىرلارى التىن وردا مۇراسىنا بايلانىستى ەكەنىن جانە قازاقستاننىڭ ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى سەنىمدى كوپىر رەتىندەگى ءرولى ءوسىپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى. سونداي-اق، تۋعان ءتىل، ۇلتتىق رۋح جانە تاريحي ەستە ساقتاۋ بارلىق قازاقتاردى بىرىكتىرەتىن نەگىزگى قۇندىلىقتار بولىپ تابىلاتىنىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.
ءىس-شارا اياسىندا «وتانداستار» قوعامى قازاق قاۋىمداستىقتارىنىڭ باسشىلارى مەن بەلسەندىلەرى قاتىسقان دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىردى. جيىندا قوعامنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى الىبەك جۇرقادام ۇيىم قىزمەتى مەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار تۋرالى اقپارات بەرىپ، قاتىسۋشىلاردى بىرلەسكەن باستامالارعا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى. سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى مەن بولاشاق بىرلەسكەن جوبالار تالقىلاندى.
مادەني باعدارلاما اياسىندا قىزىلوردا وبلىستىق فيلارمونياسىنىڭ ارتىستەرى ونەر كورسەتىپ، ءوڭىردىڭ ءداستۇرلى قولونەر بۇيىمدارى كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى.
قانداستاردىڭ كەزدەسۋى ەكى كۇنگە سوزىلادى. باعدارلاما اياسىندا گارج-لە-گونەسس قالاسىندا ەۋروپاداعى قازاق جاستار اراسىندا فۋتبول ءتۋرنيرى وتەدى، سونداي-اق مادەني ءىس-شارالار مەن ۇلتتىق مادەنيەتكە ارنالعان ارنايى باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
ايتا كەتەيىك، وتانداستار قورىنىڭ مالىمەتىنشە، شەتەلدەگى قازاقتاردىڭ سانى 7 ميلليونعا جەتۋى مۇمكىن.