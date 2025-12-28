پاريج مەتروسىنداعى قىلمىستىق وقيعاعا بايلانىستى كۇدىكتى قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - ءۇش ايەل جەڭىل جاراقات الدى. ۆال-د'ۋاز پوليتسياسى ەلدەن كەتۋگە بۇيرىق بەرىلگەن كۇدىكتىنى، مالي ازاماتىن ۇستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform euronews.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
پوليتسيا كۇدىكتىنى كەشكى ساعات 19.00 شاماسىندا پاريجدىڭ شەتىندەگى ۆال-د’ۋاز قالاسىندا ۇستادى.
پاريج مەتروسىندا 16:15 پەن 16:45 ارالىعىندا ءۇش پىشاقپەن شابۋىل جاساعان ەر ادام قاشىپ كەتتى.
اتالعان وقياعادان ءۇش ايەل جەڭىل جاراقات الدى.
پاريج پروكۋراتۋراسىنىڭ حابارلاۋىنشا، پوليتسيا كۇدىكتىنى ۇستاۋ ءۇشىن ونىڭ تەلەفونىنىڭ گەولوكاتسياسىن انىقتاعان.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حابارلاماسىندا شابۋىلعا قاتىسى بار كۇدىكتىنىڭ «مالي ازاماتتىعى» جانە «زاڭسىز تۇرعىلىقتى جەرى» ەكەنى ايتىلعان. ول 2024-جىلدىڭ قاڭتارىندا «اۋىر توناۋ جانە جىنىستىق زورلىق-زومبىلىق جاساعانى ءۇشىن» قاماۋعا الىنعان بولاتىن.
كۇدىكتى قاماۋدان وتكەن جىلدىڭ شىلدە ايىندا بوساتىلىپ، وعان فرانسيادان كەتۋگە بۇيرىق بەرىلگەن.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى لوران نۋنەس «كۇدىكتىنى ءساتتى دەپورتاتسيالاۋ مۇمكىن بولماعانىنا وكىنەدى». جارامدى جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارى مەن كونسۋلدىق رۇقسات قاعازىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ەر ادام ءۇيقاماققا شىعارىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاريج مەتروسىندا ءۇش ايەل جاراقات العانىن جازعان ەدىك.