ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:53, 23 - قىركۇيەك 2025

    پاريج جانە ميلان ءسان اپتالىعىندا «الەمدى تاڭعالدىرعان اجەلەر» جوباسى ۇسىنىلادى

    استانا. KAZINFORM - ەۋروپانىڭ ەڭ بەدەلدى ءسان ساحنالارىنىڭ بىرىندە «الەمدى تاڭعالدىرعان اجەلەر» اتتى ەرەكشە مادەني جوبا كورسەتىلەدى.

    әже
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    اتالعان جوبا قاتىسۋشىلارىنىڭ جاسى - 60 پەن 74 ارالىعىندا. ولار ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنەن كاستينگ ارقىلى ىرىكتەلگەن.

    مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ەۋروپانىڭ ءسان ساحناسىن باعىندىرۋعا 20 قاتىسۋشى اتتانادى. كورسەتىلىمدەردە ولار ۇلتتىق ناقىشتاعى «اق مارجان» توپتاماسىن ۇسىنباق. جوبانىڭ اۆتورى - راۋشان انۋاربەكوۆا، تانىمال سانگەر، ەۋرازيا ديزاينەرلەر وداعىنىڭ مۇشەسى، ۇلتتىق ديزاينەرلەر اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى.

    әже
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ول قازاقتىڭ ۇلتتىق داستۇرىنەن شابىتتانعان زاماناۋي توپتامالارىمەن تانىمال جانە بۇعان دەيىن ءوز جۇمىستارىن Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, Aspara Fashion Week ساحنالارىندا كورسەتكەن.

    әже
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    «الەمدى تاڭعالدىرعان قازاق اجەلەرى» جوباسى ەۋروپا ءسان اپتالىعىنا ءتورتىنشى مارتە قاتىسپاق. بيىلعى ءىس- شارا حالىقارالىق قارتتار كۇنىنە جانە قازاقستاندا ءداستۇرلى تۇردە اتالىپ وتەتىن قارتتار ايىنا ارنالادى.

    әже
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ايتا كەتەيىك، 24-قىركۇيەك كۇنى پاريج قالاسىنداعى يۋنەسكو شتاب- پاتەرىندە قازاقتىڭ ايگىلى كۇيشى، كومپوزيتورى، ديريجەر نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان «عاسىر اۋەندەرى: تىلەنديەۆكە تاعزىم» اتتى مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.

    قوعام مادەنيەت
