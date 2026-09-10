پاريجدە حالىقارالىق عارىش سامميتى جۇمىسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن، اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتتەر حەننا ۆيرككۋنەن مەن ستەفان سەجۋرنە جانە قورعانىس جونىندەگى ەۋروكوميسسار اندريۋس كۋبيليۋس 9-10-قىركۇيەكتە پاريجدە ءوتىپ جاتقان حالىقارالىق عارىش سامميتىنە قاتىسىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
سامميت فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكروننىڭ باستاماسىمەن گەرمانيامەن بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلدى. مەملەكەت باسشىسى ارنايى وكىلدىككە استروناۆت توما پەسكە مەن كاسىپكەر ەلەن يۋبيدى تاعايىندادى. جيىنعا شامامەن 2 مىڭ ادام قاتىسىپ، 120 عا جۋىق ەلدىڭ دەلەگاتسياسى كەلەدى دەپ جوسپارلانعان.
ماكرون ەۋروپانىڭ عارىش سالاسىنداعى دەربەستىگىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن ايتىپ، قۋاتتى ءارى تاۋەلسىز ەۋروپا قۇرۋ ءۇشىن يننوۆاتسيالار مەن ينۆەستيتسيانى كۇشەيتۋگە ۇندەدى.
- ەۋروپا ءوز بولاشاعىن، ونىڭ ىشىندە عارىش سالاسىنداعى باعىتىن دا، ءوزى ايقىندايدى، - دەدى ول.
ەرتەڭ ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ورتالىق ەۋروپانىڭ جازعى ۋاقىتىمەن ساعات 10:15 تە نەگىزگى ءسوز سويلەيدى. اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنت حەننا ۆيرككۋنەن پايدالانۋشى قۇرىلعىلارىنا سپۋتنيك ارقىلى تىكەلەي بايلانىس ورناتۋعا ارنالاعان دوڭگەلەك ۇستەلگە قاتىسادى.
ەۋروكوميسسار اندريۋس كۋبيليۋس قورعانىس مينيسترلەرىمەن بىرگە عارىشتى قورعانىس ماقساتىندا پايدالانۋ ماسەلەسىنە ارنالعان سەسسياعا قاتىسادى. سونىمەن قاتار ول ەۋروپالىق ونەركاسىپ جەتەكشىلەرىمەن بىرلەسىپ، ەۋروپانىڭ جاھاندىق باسەكەلەستىكتەگى ورنىن تالقىلايتىن سەسسيادا ءسوز سويلەيدى.
سول كۇنى ەۋروپالىق وداق ەۋروكوميسسار اندريۋس كۋبيليۋس، فرانسيا ءمينيسترى فيليپپ باتيست جانە ەۋروپانىڭ جەتەكشى وكىلدەرى قاتىساتىن ارنايى جيىن وتكىزەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان عارىشتاعى سپۋتنيك سانىن 14 كە جەتكىزەتىنىن جازعان ەدىك.