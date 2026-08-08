داريعا بادىقوۆا قالاي بايىپ كەتكەنىن ءتۇسىندىردى
استانا.قازاقپارات - اكتريسا ءارى پروديۋسەر داريعا بادىقوۆا بايلىققا قالاي كەنەلگەنىن اتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇعان ەڭبەك پەن ينتۋيتسيا ارقىلى قول جەتكىزگەن.
ول لەزدە بايىپ كەتتى دەگەن پىكىرلەردى جوققا شىعارىپ وتىر.
«بادىقوۆا تەز بايىپ كەتتى دەگەن سوزدەردى ەستىپ قالامىن. ەشقانداي دا تەز بايىعان جوقپىن. وسى ونەردە 28 جىل ەڭبەك ەتتىم. جاسىرمايمىن، ينتۋيتسيام الىستان سەزەدى. قانشاما ۇيقىسىز تۇندەر بولدى. قورعانسىز كۇندەرىم بولدى. بارلىق شەشىمدى ءوزىم شىعارىپ، «دۇرىس پا، بۇرىس پا» دەپ قورىققان كەزدەرىم بولدى»، - دەيدى داريعا بادىقوۆا.
ونىڭ ۇستانىمىنشا، ەڭ باستىسى، ادالدىق. ەشكىمدى قۇنسىزداندىرماي، ءمان-جايدى ءبىلىپ وتىرعان. سوندىقتان جيىرما جىلدا ەڭبەكتىڭ نانىن جەۋ ورىندى نارسە.
«ماعان بەرگەن باق-داۋلەتتى مويىنداعىلارىڭ كەلمەي مە؟ كەۋدەمدە جانىم بار ەكەنىن، وسى ونەر ارقىلى ءبىراز جەرگە بارعانىمدى تۋىپ وسكەن ەلىم بىلەدى. مەن بىرەۋگە بەرمەسەم، المايمىن»، - دەيدى اكتريسا.