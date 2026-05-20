داريعا نازاربايەۆا ۆيتسە-پرەزيدەنت بولا الا ما؟
استانا. قازاقپارات - ءماجىلىس دەپۋتاتى ابزال قۇسپان قازاقستاندا ۆيتسە- پرەزيدەنت قىزمەتىن ايەل ادام اتقارا الاتىنىن ايتتى.
قۇسپاننىڭ سوزىنشە، ۆيتسە-پرەزيدەنتكە مينيسترلەردەگىدەي ناقتى ماماندىق بويىنشا تالاپ قويىلمايدى.
- ۆيتسە-پرەزيدەنت نەمەسە پرەزيدەنت ءۇشىن بەلگىلى ءبىر ماماندىق تالابى قاراستىرىلماعان. مۇنداي تالاپتار ادەتتە سالالىق قىزمەتتەرگە قاتىستى بولادى. مىسالى، ادىلەت ءمينيسترى زاڭگەر بولۋى كەرەك. ال ۆيتسە-پرەزيدەنتكە مۇنداي شارت جوق، - دەدى دەپۋتات.
سونداي-اق ول بۇل قىزمەتتى ايەل ادام دا اتقارا الاتىنىن ايتتى. ال داريعا نازاربايەۆانىڭ ىقتيمال تاعايىندالۋى تۋرالى قاۋەسەتكە پىكىر بىلدىرگەندە، ەكس-پرەزيدەنتتىڭ قىزىن بۇل لاۋازىمعا لايىق كانديدات دەپ سانامايتىنىن جەتكىزدى.
- الەۋمەتتىك جەلىدە ءتۇرلى اڭگىمە ايتىلادى، بۇل قالىپتى نارسە. ءسوز بوستاندىعى بار، ادامدار پىكىر الماسادى. سوندىقتان مۇنداي قاۋەسەتتى راستاپ نە جوققا شىعارۋدىڭ ءمانى جوق. جەكە وزىمدە بۇل كانديداتۋرا بويىنشا ەشقانداي اقپارات جوق. شىنىمدى ايتسام، مەن ونى بۇل قىزمەتكە لايىق دەپ ەسەپتەمەيمىن، - دەدى قۇسپان.
ەسكە سالايىق، بۇگىن پارلامەنت «پرەزيدەنت تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭدى ەكىنشى وقىلىمدا قابىلداپ، قازاقستاندا رەسمي تۇردە ۆيتسە-پرەزيدەنت قىزمەتىن ەنگىزدى. زاڭ 1-شىلدەدەن باستاپ جاڭا كونستيتۋتسيامەن بىرگە كۇشىنە ەنەدى.
كونتەكست
داريعا نازاربايەۆا سوڭعى جىلدارى كوپشىلىك الدىنا سيرەك شىعىپ ءجۇر. 2020-جىلى سەنات سپيكەرى قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن جانە 2022-جىلعى قاڭتار وقيعالارىنان سوڭ ساياساتتان مۇلدە كورىنبەي كەتتى.
بىرنەشە اي بۇرىن بلوگەر الىشەر ەلىكبايەۆ ونىڭ استانا مەن الماتى اراسىنداعى جولاۋشىلار رەيسىندە بيزنەس-كلاسپەن ۇشىپ بارا جاتقانىن كورگەنىن ايتقان. نازاربايەۆامەن بىرگە كۇزەتشى بولعان.
بۇعان دەيىن ساياساتتانۋشى ارسەن سارسەكوۆ نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كرەملدەگى جابىق كەزدەسۋىندە داريعا نازاربايەۆا تاقىرىبى تالقىلانۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر بىلدىرگەن. الايدا بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالماعان.
Ulysmedia.kz