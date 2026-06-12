KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ارمەنيالىق اۋە كومپانياسى قازاقستانعا جاڭا رەيس اشتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسرۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ باعىتتارىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەر سانىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    12-ماۋسىمىنان باستاپ قازاقستاننىڭ اۋە تاسىمالى نارىعىنا ارمەنيانىڭ جاڭا شەتەلدىك اۋە تاسىمالداۋشىسى - « FlyOne Armenia» اۋە كومپانياسى قوسىلدى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    - اۋە كومپانياسى ەريەۆان - الماتى باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 2 رەت (دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى) تىكەلەي تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىن ورىنداي باستايدى. ناتيجەسىندە قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى رەيستەردىڭ جالپى سانى اپتاسىنا 3 رەيستەن 5 رەيسكە دەيىن ارتادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى جاڭا اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك، ينۆەستيتسيالىق، تۋريستىك جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.

    ال 13-ماۋسىم كۇنى احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايى وزبەكستاننىڭ Centrum Air اۋە كومپانياسىنىڭ قوستاناي-تاشكەنت-قوستاناي باعىتى بويىنشا العاشقى تۇراقتى رەيسىن قارسى الادى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور