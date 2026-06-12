ارمەنيالىق اۋە كومپانياسى قازاقستانعا جاڭا رەيس اشتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسرۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ باعىتتارىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەر سانىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
12-ماۋسىمىنان باستاپ قازاقستاننىڭ اۋە تاسىمالى نارىعىنا ارمەنيانىڭ جاڭا شەتەلدىك اۋە تاسىمالداۋشىسى - « FlyOne Armenia» اۋە كومپانياسى قوسىلدى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- اۋە كومپانياسى ەريەۆان - الماتى باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 2 رەت (دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى) تىكەلەي تۇراقتى جولاۋشىلار رەيستەرىن ورىنداي باستايدى. ناتيجەسىندە قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى رەيستەردىڭ جالپى سانى اپتاسىنا 3 رەيستەن 5 رەيسكە دەيىن ارتادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى جاڭا اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك، ينۆەستيتسيالىق، تۋريستىك جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەدى.
ال 13-ماۋسىم كۇنى احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايى وزبەكستاننىڭ Centrum Air اۋە كومپانياسىنىڭ قوستاناي-تاشكەنت-قوستاناي باعىتى بويىنشا العاشقى تۇراقتى رەيسىن قارسى الادى.