ارمەنيا ۇكىمەتى وتستاۆكاعا كەتتى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا ۇكىمەتى جاڭا شاقىرىلىمداعى ۇلتتىق جينالىستىڭ العاشقى سەسسياسى باستالعاننان كەيىن ەل كونستيتۋتسياسىنا سايكەس وتستاۆكاعا كەتتى، دەپ حابارلايدى Armenpress.
ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان Facebook-پاراقشاسىنداعى تىكەلەي ەفير كەزىندە وتىنىشكە قول قويىلعانىن ءمالىم ەتتى.
- بۇگىن ۇلتتىق جينالىستىڭ 9-شاقىرىلىمىنىڭ العاشقى سەسسياسى باستالدى. ارمەنيا رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 158-بابىنا سايكەس، ۇلتتىق جينالىستىڭ العاشقى سەسسياسى وتەتىن كۇنى ۇكىمەت رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىنە وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن ۇسىنادى، - دەدى نيكول پاشينيان.
پرەمەر-مينيستر ارمەنيا پرەزيدەنتىنە جولداعان ۇندەۋىن وقىپ بەردى، سودان كەيىن ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاسىن قابىلداۋ تۋرالى قۇجاتقا قول قويدى.
سونىمەن بىرگە نيكول پاشينيان ۇكىمەت مۇشەلەرى جاڭا مينيسترلەر كابينەتى جاساقتالعانشا، ءوز مىندەتتەرىن اتقارا بەرەتىنىن ەسكە سالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيانىڭ 149-بابىنا سايكەس، جاڭا پارلامەنتتىڭ وكىلەت مەرزىمى باستالعاننان كەيىن ارمەنيا پرەزيدەنتى پارلامەنتتىك كوپشىلىك ۇسىنعان كانديداتۋرا نەگىزىندە پرەمەر- ءمينيستردى تاعايىندايدى. سودان كەيىن جاڭا ۇكىمەت جاساقتالادى.
7-ماۋسىمداعى سايلاۋ ناتيجەسىندە جاساقتالعان ارمەنيانىڭ توعىزىنشى شاقىرىلىمداعى جاڭا پارلامەنتى 2-تامىزدا ءوز جۇمىسىن باستادى. ەل كونستيتۋتسياسىنا سايكەس، ۇكىمەت جاڭا پارلامەنتتىڭ سەسسياسى باستالعان كەزدە وتستاۆكاعا كەتەدى. سودان كەيىن پرەزيدەنت پارلامەنتتىك كوپشىلىك سايلاعان پرەمەر-ءمينيستردى تاعايىندايدى.