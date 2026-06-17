«دارىن» سىيلىعىنا كىمدەر ۇمىتكەر بولا الادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنا ۇمىتكەرلەردەن ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جاستار جانە وتباسى ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ءبىرجان ءالىمجانوۆ ءمالىم ەتتى.
- كونكۋرس 10 نوميناتسيا بويىنشا وتكىزىلەدى. ولار: «ادەبيەت»، «عىلىم»، «ديزاين جانە بەينەلەۋ ونەرى»، «جۋرناليستيكا»، «كلاسسيكالىق مۋزىكا»، «قوعامدىق قىزمەت»، «سپورت»، «تەاتر جانە كينو»، «ەسترادا»، «حالىق شىعارماشىلىعى». دەمەك، ءبىز جاستاردىڭ قابىلەتىن ءبىر سالامەن عانا شەكتەمەيمىز. كونكۋرسقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 35 جاسقا دەيىنگى ازاماتتارى قاتىسا الادى.
ۇمىتكەرلەر حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق كونكۋرستاردىڭ، فەستيۆالدار مەن ءتۇرلى شارالاردىڭ لاۋرەاتتارى، رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيلەردەگى سپورتتىق جارىستاردىڭ جۇلدەگەرلەرى مەن جەڭىمپازدارى، سونداي-اق ءتۇرلى سالالاردا قوعامدى دامىتۋعا ناقتى ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ازاماتتار بولۋى ءتيىس. قۇجات قابىلداۋ بۇگىن، ياعني، 17-ماۋسىمدا باستالىپ، 17-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، سىيلىق الۋعا ۇمىتكەرلەردى ۇسىنۋدى ورتالىق، جەرگىلىكتى جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگاندار، قوعامدىق بىرلەستىكتەر مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تىركەلگەن وزگە دە زاڭدى تۇلعالار جۇرگىزەدى.
- سىيلىق الۋعا ۇسىنىلعان ۇمىتكەرلەر ارنايى قۇرىلعان كوميسسيا ارقىلى قارالادى. ول بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى. ءبىرىنشى كەزەڭدە وتىنىمدەر سالالىق سەكتسيا دەڭگەيىندە جان-جاقتى زەردەلەنەدى. ەكىنشى كەزەڭدە كوميسسيانىڭ قورىتىندى شەشىمى قابىلدانادى. كوميسسيا قۇرامىنا ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، عالىمدار، شىعارماشىلىق سالا ماماندارى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، بەلگىلى سپورت شەبەرلەرى، پرەزيدەنت جانىنداعى جاستار ساياساتى جونىندەگى كەڭەس مۇشەلەرى ەنگىزىلەدى، - دەدى ءبىرجان ءالىمجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعى - عىلىم، شىعارماشىلىق، قوعامدىق قىزمەت سالالارىندا جەمىستى ەڭبەگىمەن كوزگە تۇسكەن، سونداي-اق جوعارى سپورتتىق جەتىستىكتەرى ءۇشىن دارىندى جاستاردى مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ ماقساتىندا ۇسىنىلادى.