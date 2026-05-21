اەروتاكسيدىڭ جول اقىسى قانشا بولادى
استانا. KAZINFORM - باعانى بەلگىلەۋدە الەمدىك تاجىريبە ەسكەرىلەدى. بۇل جونىندە «Alatau City Authority» مەملەكەتتىك قورىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى الىشەر ءابدىقادىروۆ مالىمدەدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ Alatau City جوباسىنا قاتىستى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ول بۇل سەكتوردىڭ شەتەلدەردەگى مىسالدارىنا توقتالدى.
- الەمدىك تاجىريبە بويىنشا، قازىر اەروتاكسيلەرگە 5-9 ادام وتىرادى. سونىمەن قاتار، 1 شاقىرىم قاشىقتىققا ورتا ەسەپپەن 1 دوللار تولەنەدى. بىزدە دە شامامەن سولاي بولادى. بۇگىندە تاكسيلەردىڭ دە ەكونوم، كومفورت، كومفورت پليۋس تارىزدى دەڭگەيلەرى بار. ال اەروتاكسيدىڭ جول اقىسى تاكسيدىڭ ەڭ جوعارى كلاسىنداعى باعامەن سايكەس كەلەدى. ويتكەنى، ونىڭ ارتىقشىلىقتارى بار ەكەنى تۇسىنىكتى. باراتىن جەرگە كەپتەلىستە تۇرماي، تەز جەتكىزەدى، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، قور باسشىسى اەروتاكسي تۇرعىنداردىڭ اراسىندا ۇلكەن سۇرانىسقا يە بولادى دەپ ويلايتىنىن جەتكىزدى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل قىزمەتتى، اسىرەسە، اۋەجايعا باراتىندار جيى قولدانۋى مۇمكىن.
- تۋريستەر تاراپىنان دا زور سۇرانىس بولاتىنىنا سەنىمدىمىن. ويتكەنى، اەروتاكسي مارشرۋتىندا تاۋ كلاستەرى مەن قاپشاعاي دا قامتىلادى. كولىك توراپتارىنا اەروتاكسي قوناتىن ارنايى پورتتار سالىنادى. سوندا دەيىن ازاماتتار اەروتاكسيمەن جەتىپ، ارى قاراي نە جاياۋ نە كولىكپەن بارۋعا مۇمكىندىگى بولادى، - دەدى الىشەر ءابدىقادىروۆ.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن الاتاۋدا اەروتاكسي قاشان قولدانىسقا بەرىلەتىنىن جازعانبىز.