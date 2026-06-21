ارگەنتينادا ليونەل مەسسيدىڭ 26 مەترلىك ءمۇسىنى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولشى ليونەل مەسسيگە ارنالعان الەمدەگى ەڭ بيىك ءمۇسىننىڭ اشىلۋ ءراسىمى ارگەنتينادا ءوتتى، دەپ حابارلايدى Report.
سەگىز مارتە «التىن دوپ» يەگەرى ءارى الەم چەمپيونى اتانعان فۋتبولشىنىڭ ەسكەرتكىشىنىڭ بيىكتىگى 26 مەتردى، سالماعى 70 توننانى قۇرايدى. جوبانىڭ اۆتورى - ءمۇسىنشى الدو بەرويسا.
ايتا كەتەيىك، ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا ءۇندىستاننىڭ كاۋلكۋتتە قالاسىندا مەسسيگە ارنالعان 21 مەترلىك ءمۇسىن بۇزىلعان بولاتىن. تۇرعىندار قاتتى جەل كەزىندە كونسترۋكتسيانىڭ تۇراقتىلىعىنا قاتىستى شاعىم ايتقاننان كەيىن ەسكەرتكىشتى دەمونتاجداۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.
ەسكە سالايىق، بىلتىر مەسسي ءبىر گولمەن ەكى رەكورد ورناتتى.
بيىل LEGO كومپانياسى الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارى ليونەل مەسسي، كريشتيانۋ رونالدۋ، كيلليان مباپپە جانە ۆينيسيۋس دجۋنيور بەينەلەنگەن جيىنتىق توپتاماسىن ۇسىندى.