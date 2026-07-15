ارگەنتينا مەن انگليا: تاعى ءبىر تاريحي ماتچ – كىم جەڭىسكە جەتەدى؟
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تۇندە 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ەكىنشى فيناليسى انىقتالادى. قازاقستان ۋاقىتىمەن ساعات 23:50 دە اتلانتا قالاسىندا ارگەنتينا مەن انگليا قۇرامالارى كەزدەسەدى.
بۇل جۇپتىڭ جەڭىمپازى فينالدا فرانسيانى 2:0 ەسەبىمەن جەڭگەن يسپانيامەن چەمپيوندىق اتاق ءۇشىن تالاسادى.
ەگەر العاشقى جارتىلاي فينال ەۋرو-2024 تۋرنيرىندەگى يسپانيا مەن فرانسيا اراسىنداعى تارتىستىڭ جالعاسى بولسا، ارگەنتينا مەن انگليا تەكەتىرەسىنىڭ تاريحى الدەقايدا تەرەڭدە جاتىر.
بۇل قۇرامالار الەم چەمپيوناتتارىندا بەس رەت – 1962، 1966، 1986، 1998 جانە 2002-جىلدارى كەزدەسكەن. ونىڭ ۇشەۋىندە انگليا، ەكەۋىندە ارگەنتينا جەڭىسكە جەتتى. الايدا بۇل ستاتيستيكا قوس قۇرامانىڭ تەكەتىرەسىندەگى تاريحي درامانى تولىق جەتكىزە المايدى.
«قۇدايدىڭ قولى» مەن مارادونانىڭ عاسىر گولى
1986-جىلعى الەم چەمپيوناتى، شيرەك فينال: ارگەنتينا - انگليا 2:1.
بۇل فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ ايگىلى ماتچتاردىڭ ءبىرى سانالادى. كەزدەسۋ فولكلەند سوعىسىنان ءتورت جىل وتكەن سوڭ ءوتتى. سوندىقتان الاڭداعى تارتىس سپورتتىق قانا ەمەس، ساياسي جانە تاريحي مانگە دە يە بولدى.
51-مينۋتتا ديەگو مارادونا كەيىن «قۇدايدىڭ قولى» اتانعان گولىن سوقتى. ول قولىمەن تيگىزگەن دوپتى تورەشىلەر بايقاماي قالدى.
ارادا ءۇش مينۋت وتكەندە ارگەنتينالىق اڭىز تاعى ءبىر تاريحي ءساتتى سىيلادى. ءوز الاڭىنان دوپتى الىپ شىققان مارادونا بىرنەشە اعىلشىن فۋتبولشىسىن جانە قاقپاشىنى الداپ ءوتىپ، الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك گولداردىڭ ءبىرىن سوقتى. بۇل گول 2002-جىلى فيفا داۋىس بەرۋىندە الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك گول دەپ تانىلدى.
ماتچ سوڭىندا گاري لينەكەر ءبىر دوپ ايىرماسىن قىسقارتقانىمەن، ارگەنتينا جەڭىستى ساقتاپ قالدى.
وۋەننىڭ كەرەمەت گولى جانە بەكحەمنىڭ قىزىل قاعازى
1998-جىلعى الەم چەمپيوناتى، 1/8 فينال: ارگەنتينا - انگليا 2:2 (پەنالتي - 4:3).
بۇل انگليا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى تەكەتىرەس تاريحىنداعى ەڭ تارتىستى ماتچتاردىڭ ءبىرى بولدى. ويىننىڭ نەبارى بەسىنشى مينۋتىندا انگليا قاقپاشىسى دەۆيد سيمەن ايىپ الاڭىندا ديەگو سيمەونەگە قارسى ەرەجە بۇزىپ، تورەشى پەنالتي بەلگىلەدى. گابريەل باتيستۋتا 11 مەترلىك ايىپ دوبىن ءدال ورىنداپ، ارگەنتينانى العا شىعاردى.
الايدا كوپ ۇزاماي مايكل وۋەن جارقىراي كورىندى. الدىمەن ول ارگەنتينالىق قورعاۋشىلاردى جارىپ ءوتىپ، انگلياعا پەنالتي الىپ بەردى. توعىزىنشى مينۋتتا الان شيرەر ەسەپتى تەڭەستىردى.
ارادا بىرنەشە مينۋت وتكەن سوڭ وۋەن تاعى دا شەبەرلىگىن پاش ەتتى. 16-مينۋتتا ول دەۆيد بەكحەمنىڭ پاسىن قابىلداپ، ەكى قورعاۋشىدان سىتىلىپ شىعىپ، الىستاعى بۇرىشقا كەرەمەت سوققى جاسادى. انگليا 2:1 ەسەبىمەن العا شىقتى. كەيىن بۇل گول الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى ەڭ ۇزدىك گولداردىڭ تىزىمىندە ديەگو مارادونانىڭ 1986-جىلعى اتاقتى گولىنان كەيىنگى ەكىنشى ورىنعا يە بولدى. دەگەنمەن ءبىرىنشى تايم اياقتالار تۇستا حاۆەر زانەتتي ەسەپتى قايتا تەڭەستىردى.
ماتچتىڭ ەڭ شەشۋشى ءساتى ەكىنشى تايمنىڭ باسىندا بولدى. ديەگو سيمەونە دەۆيد بەكحەمگە قارسى ەرەجە بۇزىپ، وعان سوقتىعىستى. جەردە جاتقان بەكحەم اشۋعا ەرىك بەرىپ، قارسىلاسىن اياعىمەن تەۋىپ جىبەردى. وسى ارەكەتى ءۇشىن باس تورەشى كيم ميلتون نيلسەن انگليا قۇراماسىنىڭ جۇلدىزىنا بىردەن قىزىل قاعاز كورسەتتى.
اعىلشىن ويىنشىلارى تورەشىنىڭ شەشىمىنە قارسىلىق بىلدىرگەنىمەن، ناتيجە وزگەرگەن جوق. كەيىن تورەشى ءوز شەشىمىن بىلاي ءتۇسىندىردى:
بەكحەم سيمەونەنى قاتتى تەپپەگەننىڭ وزىندە، ونىڭ ارەكەتى سپورتتىق تارتىپكە قايشى بولدى. سوققى جاساۋعا ارەكەتتەنۋدىڭ ءوزى قىزىل قاعاز كورسەتۋگە جەتكىلىكتى.
كەيىن دەۆيد بەكحەم بۇل وقيعانى اۋىر ەسكە الاتىنىن ايتقان ەدى.
سول ەستەلىكتەردى وشىرەتىن ءدارى بولسا عوي دەپ ويلايمىن. ءبىر عانا اقىماقتىق مەنىڭ بۇكىل ءومىرىمدى وزگەرتتى. ماعان «ەلدىڭ ءۇمىتىن اقتامادىڭ»، «سەن ماسقاراسىڭ» دەگەن سوزدەر جيى ايتىلدى. قايدا بارسام دا ادامدار قورلاپ، جەك كورەتىن. ۇيىقتاي المادىم، دۇرىس تاماق ىشپەدىم. نە ىستەرىمدى بىلمەدىم، - دەدى ول Netflix تۇسىرگەن دەرەكتى فيلمدە.
قىزىعى، انگليا ون ويىنشىمەن قالعانىنا قاراماستان تاعى ءبىر گول سوقتى. الايدا تورەشى ونى ەسەپكە المادى.
كەزدەسۋ پەنالتي سەرياسىنا ۇلاسىپ، انگليا تاعى دا جولى بولمادى. وسى جەڭىلىستەن كەيىن بەكحەم ءبىراز ۋاقىت انگليادا قوعامنىڭ قاتتى سىنىنا ۇشىرادى. ال ارگەنتينا كەلەسى كەزەڭدە نيدەرلاند قۇراماسىنا ەسە جىبەرىپ، تۋرنيرمەن قوشتاستى.
قىزىل جانە سارى قاعازداردىڭ پايدا بولۋىنا سەبەپ بولعان ماتچ
1966-جىلعى الەم چەمپيوناتى، شيرەك فينال: انگليا - ارگەنتينا 1:0.
ماتچ العاشقى مينۋتتاردان-اق وتە تارتىستى ءارى قاتاڭ ءوتتى. ارگەنتينالىق ويىنشىلار قارسىلاستارىنا دورەكى ويناپ، جيى ەرەجە بۇزدى. بۇل، ارينە، اعىلشىن فۋتبولشىلارىنىڭ نارازىلىعىن تۋعىزدى. ويىننىڭ 36-مينۋتىندا ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى انتونيو راتتين (ول 2026-جىلعى 11-شىلدەدە دۇنيەدەن ءوتتى) باس تورەشىمەن دورەكى سويلەسىپ، الاڭنان قۋىلدى. الايدا ول كەزدە فۋتبولدا قىزىل قاعاز قولدانىلمايتىن. سوندىقتان تورەشى راتتينگە كيىم اۋىستىراتىن بولمەگە بارۋدى ىممەن عانا كورسەتتى.
ءبىراق ارگەنتينالىق كاپيتان تورەشىنىڭ شەشىمىمەن كەلىسپەي، الاڭنان كەتۋدەن باس تارتتى. سونىڭ سالدارىنان ويىن شامامەن ون مينۋتقا توقتاپ قالدى. ءتىپتى الاڭعا فيفا تورەشىلەر كوميتەتىنىڭ وكىلدەرى دە شىقتى. اشۋعا بۋلىققان راتتين ۇلى بريتانيانىڭ مەملەكەتتىك ءرامىزى بەينەلەنگەن بۇرىشتىق جالاۋشانى مايىستىرىپ، كەيىن پاتشايىم ەليزاۆەتا II گە ارنالعان قىزىل كىلەمگە بارىپ وتىردى.
سوعان قاراماستان، انتونيو راتتين اقىرى الاڭنان كەتۋگە ءماجبۇر بولدى. ال ارگەنتينا قۇراماسى ماتچتا جەڭىلىس تاپتى. كەزدەسۋدەگى جالعىز گولدى 77-مينۋتتا دجەفف حەرست سوقتى.
ماتچ اياقتالعان سوڭ انگليا قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى الف رامسەي ويىنشىلارىنا ارگەنتينالىقتارمەن جەيدەلەرىن اۋىستىرۋعا تىيىم سالىپ، قارسىلاستارىن «جانۋارلار» دەپ اتادى.
بۇل كەزدەسۋ فۋتبول تاريحىنا دا ۇلكەن وزگەرىس اكەلدى. ءدال وسى ماتچتان كەيىن اعىلشىن تورەشىسى كەن استون جول باعدارشامىنان ۇلگى الىپ، سارى جانە قىزىل قاعاز جۇيەسىن ەنگىزۋ يدەياسىن ۇسىندى. ناتيجەسىندە 1970-جىلعى الەم چەمپيوناتىنان باستاپ تورەشىلەر ويىنشىلارعا رەسمي تۇردە سارى جانە قىزىل قاعاز كورسەتە باستادى.
بەكحەمنىڭ ريەۆانشى
2002-جىلعى الەم چەمپيوناتى، توپتىق كەزەڭ: ارگەنتينا - انگليا 0:1.
1998-جىلعى داۋلى كەزدەسۋدەن ءتورت جىل وتكەن سوڭ انگليا مەن ارگەنتينا قۇرامالارى 2002-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە قايتا جولىقتى. بۇل ماتچقا قاتاڭ تارتىبىمەن تانىمال يتاليالىق تورەشى پەرلۋيدجي كوللينا قازىلىق ەتكەندىكتەن، ويىن بارىسىندا ۇلكەن جانجالعا جول بەرىلمەدى.
مارسەلو بەلسا جاتتىقتىرعان ارگەنتينا قۇراماسى وتە مىقتى قۇراممەن كەلىپ، دوپتى ءوز باقىلاۋىندا ۇستاۋعا باسىمدىق بەردى. ال انگليا قارىمتا شابۋىلعا سەنىم ارتتى. كوماندانىڭ باستى ءۇمىتى 2001-جىلعى «التىن دوپ» يەگەرى مايكل وۋەن بولدى.
ءدال وۋەن ماتچ تاعدىرىن شەشكەن ءساتتىڭ باستى كەيىپكەرىنە اينالدى. ءبىرىنشى تايمنىڭ سوڭىندا ارگەنتينالىق قورعاۋشى ماۋريسيو پوچەتتينو وعان قارسى ايىپ الاڭىندا ەرەجە بۇزدى. كەيىن پوچەتتينو قارسىلاسى قۇلاعان ءساتتى ادەيى كورسەتكەنىن ايتقانىمەن، تورەشى پەنالتي بەلگىلەدى.
11 مەترلىك ايىپ دوبىن ورىنداۋعا دەۆيد بەكحەم كەلدى. ول ءۇشىن بۇل تەك گول سوعۋ مۇمكىندىگى ەمەس، 1998-جىلعى وقيعادان كەيىنگى جەكە ريەۆانش بولاتىن. بەكحەم قوبالجۋىن جەڭىپ، پەنالتيدى ءساتتى ورىندادى. بۇل گول انگلياعا 1:0 ەسەبىمەن جەڭىس سىيلادى.
كەيىن بەكحەم سول ءساتتى بىلاي ەسكە العان:
مەن ادەتتە پەنالتي تەبەر الدىندا قوبالجىمايمىن. ءبىراق بۇل جولى قاتتى تولقىدىم. ءبىر ساتتە ءتىپتى تىنىس الۋىم توقتاپ قالا جازدادى. اقىرى بار ويىمدى جيناپ، دوپتى تەپتىم. ومىرىمدە كوپ نارسە بولدى، ءبىراق ءتورت جىلدان كەيىن عانا سول اۋىر سەزىمنەن تولىق ارىلعانداي بولدىم.
انگليا ارگەنتينانى پلەي-وففسىز قالدىرعان ماتچ
1962-جىلعى الەم چەمپيوناتى، توپتىق كەزەڭ: انگليا - ارگەنتينا 3:1.
1962-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا انگليا مەن ارگەنتينا قۇرامالارى كەزدەستى. العاشقى تۋردا انگليا ۆەنگريادان 1:2 ەسەبىمەن جەڭىلسە، ارگەنتينا بولگاريانى 1:0 ەسەبىمەن ۇتقان ەدى. سوندىقتان اعىلشىندار ءۇشىن بۇل ماتچتا جەڭىستەن باسقا ناتيجە قولايلى بولمادى.
انگليا مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرمەي، 67-مينۋتقا دەيىن قارسىلاس قاقپاسىنا جاۋاپسىز ءۇش گول سوقتى. ارگەنتينا ماتچتىڭ سوڭىنا قاراي ءبىر دوپپەن عانا جاۋاپ قايتارا الدى. وسىلايشا كەزدەسۋ 3:1 ەسەبىمەن انگليانىڭ پايداسىنا اياقتالدى.
توپتىق كەزەڭنىڭ سوڭعى تۋرىندا انگليا بولگاريامەن 0:0 ەسەبىمەن تەڭ تۇسسە، ارگەنتينا ۆەنگريامەن ءدال وسىنداي ناتيجەگە قول جەتكىزدى. ەكى قۇراما دا ءۇش ۇپاي جيناعانىمەن، دوپ ايىرماسى جاقسى بولعاندىقتان انگليا كەلەسى كەزەڭگە ءوتتى. ال ارگەنتينا پلەي-وفف كەزەڭىنە شىعا الماي، جارىستى ەرتە اياقتادى.
مەسسي باستاعان ارگەنتينا
ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ باستى كۇشى بۇرىنعىسىنشا ليونەل مەسسي بولىپ قالا بەرەدى. 39 جاستاعى شابۋىلشى تۋرنير بارىسىندا سەگىز گول سوعىپ، كوماندا شابۋىلدارىنىڭ نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىسى اتاندى.
سونىمەن بىرگە ارگەنتينا تەك مەسسيگە عانا تاۋەلدى ەمەس. الەكسيس ماك الليستەر، ەنتسو فەرناندەس، رودريگو دە پاۋل، حۋليان الۆارەس جانە لاۋتارو مارتينەس سەكىلدى ويىنشىلار دا جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتىپ كەلەدى.
انگليا تاريحي مۇمكىندىك الدىندا
توماس تۋحەل جاتتىقتىراتىن انگليا قۇراماسى پلەي-وفف كەزەڭىندە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىن (2:1)، مەكسيكانى (3:2) جانە نورۆەگيانى (2:1) جەڭىپ، جارتىلاي فينالعا شىقتى.
اسىرەسە نورۆەگياعا قارسى ماتچتا دجۋد بەللينگەم دۋبل جاساپ، كوماندانىڭ باستى قاھارمانىنا اينالدى.
ەندى اعىلشىندار ءۇشىن بۇل ويىننىڭ ماڭىزى ەرەكشە. ويتكەنى ولار 1966-جىلدان بەرى العاش رەت الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىعۋعا مۇمكىندىك الىپ وتىر.
تاكتيكالىق تارتىس
ارگەنتينا ماتچ قارقىنىن باسەڭدەتىپ، ورتالىق الاڭدى باقىلاۋعا جانە مەسسيگە كەڭىستىك اشۋعا تىرىسادى. ەگەر اعىلشىندار وعان ەركىندىك بەرسە، ارگەنتينالىقتاردىڭ قاۋىپتى شابۋىلدارى بىرىنەن سوڭ ءبىرى ۇيىمداستىرىلۋى مۇمكىن.
ال انگليا قاناتتار ارقىلى قىسىم جاساپ، گارري كەيننىڭ تاجىريبەسىنە، دجۋد بەللينگەمنىڭ امبەباپتىعىنا جانە بۋكايو ساكانىڭ جىلدامدىعىنا سەنىم ارتپاق.
سونىمەن قاتار قوس كوماندا دا شيرەك فينالدا اۋىر ويىن وتكىزگەندىكتەن، فۋتبولشىلاردىڭ فيزيكالىق دايىندىعى مەن قوسالقى قۇرامنىڭ مۇمكىندىگى دە شەشۋشى فاكتورلاردىڭ بىرىنە اينالۋى ىقتيمال.
ارگەنتينا مەسسي ءداۋىرىن تاعى ءبىر فينالمەن جالعاستىرۋدى قالايدى. ال انگليا 60 جىلدىق كۇتۋدى توقتاتىپ، جاڭا تاريح جازۋدى كوزدەيدى. سوندىقتان بۇل جارتىلاي فينال الەم چەمپيوناتىنىڭ ەڭ تارتىمدى كەزدەسۋلەرىنىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.