ارگەنتينا الەم چەمپيوناتىندا قاتارىنان ەكى مارتە فينالعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/2 فينالىنداعى ارگەنتينا-انگليا كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى بەلگىلى بولدى.
بۇل ويىننىڭ قوس قۇراما ءۇشىن ماڭىزى ەرەكشە ەدى. ارگەنتينالىق فۋتبولشىلار قازىرگە دەيىن 1978، 1986، 2022 -جىلدارى الەم چەمپيونى اتاندى. سوندىقتان سول جەڭىستى جولدى بيىل دا جالعاستىرعىسى كەلەدى. ولار 1930، 1990، 2014 -جىلدارى كۇمىس جۇلدەگە قول سوزدى.
ال انگليا قۇراماسى 1966-جىلى الەم چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ العان ەدى. ودان كەيىن تەك 2014-جىلى ءتورتىنشى ورىنعا تابان تىرەدى. ەندەشە، انگليالىق فۋتبولشىلار الپىس جىلدان كەيىن التىنعا قول سوزۋعا تاعى ءبىر تابان جاقىن تۇردى.
كەزدەسۋ بارىسىندا كوماندالار العاشقى مينۋتتان بىردەن شابۋىلعا كوشتى. قوس قۇراما گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. دەسە دە ءبىرىنشى كەزەڭدە ولار ءۇشىن ەسەپ اشاتىن ەشقانداي قولايلى ءسات تۋىنداعان جوق.
ەكىنشى كەزەڭدە دە ويىن بارىسى ءدال وسىنداي جاعدايدا ءوربىدى. ويىننىڭ 55-مينۋتىندا انگليالىق ەنتوني گوردون ەسەپ اشسا، وعان وڭتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنان كەلگەن قۇرامادان ەنتسو فەرناندەس 85، لاۋتارو مارتينەس 92-مينۋتتا ەكى گولمەن جاۋاپ بەردى.
وسىلايشا ارگەنتينا قارسىلاسىنان 2:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، فينالعا جولداما الدى.
ارگەنتينالىق فۋتبولشىلار J توبىندا سىنعا ءتۇسىپ، بىردە- ءبىر ۇپايدان شاشاۋ شىعارعان جوق. ولار اۋستريانى 2:0، ءالجيردى 3:0، يوردانيانى 3:1 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرىپ، ءوز توبىندا توعىز ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىن الدى. ودان كەيىن ارگەنتينالىق فۋتبولشىلار كابو- ۆەردەنى قوسىمشا كەزەڭدە 3:2، مىسىردى 3:2، 1/4 فينالدا شۆەيتساريانى قوسىمشا كەزەڭدە 3:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن يسپانيا قۇراماسى فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جارتىلاي فينالىندا فرانسيانى 2:0 ەسەبىمەن جەڭدى.
ەندى فينال مەن 3-ورىن ءۇشىن سايىس 19-شىلدەگە بەلگىلەنگەن.