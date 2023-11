قازاقستاندىق وقۋشىلار ا ق ش- تا وتەتىن روبوتوتەحنيكا چەمپيوناتىنىڭ جولداماسىن ساراپقا سالادى

استانا. قازاقپارات - وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى مەن USTEM Robotics قوعامدىق قورىنىڭ قولداۋىمەن 24-26 -اقپان ارالىعىندا ءال- فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا ورتالىق ازيا ويىندارى وتەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

جەڭىمپازدار ا ق ش- تاعى حالىقارالىق كەزەڭدە ەل نامىسىن قورعايتىن بولادى.

چەمپيونات ءۇش جاس ساناتىنا وراي وتەدى: 6-10 جاس ارالىعىنداعى بالالارعا ارنالعان FIRST LEGO League ون التى جاس ارالىعىنداعى FIRST LEGO League Challenge جانە 12-18 جاس ارالىعىنداعى FIRST Tech Challenge.

جەڭىمپازدار امەريكانىڭ حيۋستون قالاسىندا وتەتىن حالىقارالىق كەزەڭگە جولداما الادى.

«بيىلعى جارىس ەنەرگيا تاقىرىبىنا ارنالعان. بالالار روبوتتاردى باعدارلامالاۋ مەن قۇراستىرۋدان باسقا يننوۆاتسيالىق جوبالارمەن جۇمىس ىستەيدى. وزدەرىنىڭ جەرگىلىكتى قوعامداستىعى ىشىندە ماڭىزدى ماسەلەلەردى كوتەردى. وتكەن جىلدىڭ سوڭىنان باستاپ ءار توپ ينستاگرامداعى FIRSTKZ2023 حەشتەگى ارقىلى تاپسىرمالار ورىندادى. بالالار ءتۇرلى ەنەرگەتيكالىق ستانتسيالارعا بارىپ، رەپورتاج جاساپ، ساراپشىلاردان سۇحبات الدى. وقۋ ورىندارىندا شەبەرلىك ساباق وتكىزدى، دايىندىق اياسىندا ەلىمىزدەگى مىقتى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرىمەن تاجىريبە ءبولىستى. جىل سايىن روبوتوتەحنيكامەن اينالىساتىن بالالاردىڭ قاتارى كوبەيگەنىن بايقاۋعا بولادى. بۇل ق ر وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىنىڭ ناتيجەسى»، - دەدى USTEM Robotics قورىنىڭ جەتەكشىسى اسىلبەك مۋرزاحمەتوۆ.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، FIRST Robotics دۇنيەجۇزىلىك قوزعالىسىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى استانا، الماتى، شىمكەنت جانە ورال قالالارىندا ءوتتى. وعان 2 مىڭنان استام وقۋشى قاتىستى.

سوڭعى 3 جىلدا قازاقستاندا 3 مىڭنان استام روبوتوتەحنيكا كابينەتى اشىلىپ، 2 مىڭنان استام مۇعالىم روبوتوتەحنيكا كۋرستارىنان ءوتتى. 2022 -جىلدىڭ قازان ايىندا ءبىزدىڭ وقۋشىلار جەنيەۆادا وتكەن FIRST GLOBAL CHALLENGE دۇنيەجۇزىلىك جارىسىندا جەڭىسكە جەتتى. كەيىن شىمكەنت قالاسىنىڭ وقۋشىلارى دورتمۋندا وتكەن روبوتوتەحنيكا بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادادا العاش رەت ەكىنشى ورىن يەلەندى.

رەداكتور

اسحات رايقۇل