ديەتولوگ ىشەك اۋرۋلارىنا پايدالى ءتورت سۋسىندى اتادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - امەريكالىق تاماقتانۋ جانە ديەتولوگيا اكادەمياسىنىڭ وكىلى، ديەتولوگ دجەن بريۋنينگ Eat This, Not That پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ىشەك اۋرۋلارى پايدالى ءتورت سۋسىندى اتادى.

مامان تاڭەرتەڭ دۇرىس سۋسىن تاڭداۋ سەرگەكتىك سىيلاۋمەن قاتار، ىشەك اۋرۋلارىنىڭ الدىن الاتىنىن ايتادى. ديەتولوگ مۇنداي سۋسىندارعا سۋدى، كوفەنى، قىزاناق شىرىنى مەن سمۋزيلەردى جاتقىزدى.

«تاڭەرتەڭ مىندەتتى تۇردە سۋ ءىشۋ كەرەك، ويتكەنى ۇيقىدان تۇرعاندا دەنە سۋسىزدانادى. بۇل اس قورىتۋ جۇيەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە، ءىش قاتۋدىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەيدى ديەتولوگ.

برۋنينگ قانتسىز، ءسۇتسىز قارا كوفە ءىشۋ اس قورىتۋدى جاقسارتىپ، ىشەكتەردى تازارتۋعا كومەكتەسەتىنىن، پايدالى باكتەريالارعا جاقسى اسەر ەتەتىنىن ايتادى.

«كۇن سايىن تاڭەرتەڭ ءبىر ستاقان قىزاناق شىرىنىن ءىشۋ اس قورىتۋدى جاقسارتادى. ونىڭ قۇرامىندا اس قورىتۋدى قالپىنا كەلتىرەتىن، ءناجىستى جۇمسارتاتىن تالشىق بار»، - دەيدى دارىگەر.

سونداي-اق، ول سمۋزيلەردى جيدەكتەرمەن، زىعىر تۇقىمدارىمەن نەمەسە چيامەن ىشكەن پايدالى ەكەنىن ەسكەرتتى. جيدەكتەرمەن ىشكەن سمۋزي ىشەكتەردى پروبيوتيكتەرمەن، پايدالى ۆيتاميندەرمەن جانە تالشىقتارمەن بايىتادى ەكەن.